Sara Carbonero, María Pedraza... y sus looks en el Mad Cool que son top para ir de festival

¿Te vas de festival? Estos son los looks con los que han brillado Sara Carbonero, Kira Miró, Maria Pedraza... en el Mad Cool. Y con estilos muy distintos.

Clara Hernández

Sara Carbonero, María Pedraza, Kira Miró... son solo algunos de los rostros conocidos que se reunieron este fin de semana en el Mad Cool, el mayor festival musical que se celebra en Madrid. Allí, además de compartir en redes algunos de sus momentos favoritos (Sara Carbonero se quedó enamorada del concierto de Florence and The Machine, reveló en sus 'stories') nos proporcionaron inspiración para nuestros próximos looks festivaleros.

Comodidad y fantasía son las dos claves principales de los outfits que brillaron en los cinco días del festival, donde hay que prepararse para el calor, el sol, tener que sentarse en el suelo y, también, brillar. Tanto Sara Carbonero como Ana Moya demostraron que un sombrero de ala ancha, tipo fedora o cordobés, capaz de proteger del sol y elevar un look a la vez (y que es muy favorecedor) pueden convertirse en tu mejor aliado.

¿Más? La periodista se decantó por el accesorio estrella del Mad Cool: brillantes adhesivos para obtener un maquillaje tipo 'Euphoria' (los suyos, en color plata, formaban una hilera que seguían la línea del pómulo, y dispuestos por el estilista Ion Villar), y la melena suelta con alguna minitrenza. Un vestido largo blanco de tirantes largos y varios colgantes de Agatha Paris completaron un look de 10.

"Gracias 🙏🏻 por cada ratito de piel erizada, de sentir que estos momentos de música y de compartir, por fin nos pertenecen de nuevo y nos dan la vida", escribió.

Optar por básicos protagonizados por shorts vaqueros azules y tank top fue la opción de María Pedraza, adicta a estas camisetas cropped y esenciales en un solo color (en este caso, negra) que son una de las grandes tendencias del verano.

Una riñonera de Chanel, cadena chunky al cuello y unas gafas metálicas fueron su apuesta para un outfit hipercómodo, fresco y de aire urbano para asistir al festival, donde acudió con su pareja, Álex González, y donde lució melena long bob con efecto líquido.

Por su parte, Helena Tablada se atrevió con una de las fórmulas que hemos visto brillar en los photocalls: falda transparente de tul negra, con adornos metalizados, y culotte del mismo color, una fórmula que nos ha dejado locas no solo por su efecto brilli-brilli (por cierto, combínala con botines militares), sino por su precio: hemos encontrado la falda por 9 euros en Shein.

Se trata del modelo Galaxia Bohemio que cuenta con una valoración en la página de sobresaliente (4,8 sobre 5).

Para combinarla, Elena ha lucido top negro con 'cut outs', cinturón metalizado y melena suelta con ondas asirenada.

"Al fin juntos, Mad Cool Festival. cuántas ganas te tenía", escribía este domingo Kira Miró, que para acudir a festivales le gusta utilizar looks minimalistas, cómodos, frescos y femeninos. Un top de tirantes blanco y una minifalda negra con vuelo, así como gafas de sol con cristales color caramelo, es su receta, siempre efectiva.

Por su parte, la modelo Ana Moya, además de su sombrero de tipo cordobés de alta ancha, en color negro (los sombreros son una de sus debilidades) lució otra de las opciones más vistas entre el público: top joya tipo bikini en color plata sobre un sencillo bikini negro, logrando un efecto sexy y brillante. Nos encantaron, además, los vaqueros azules con silueta 'boy friend', estampado con inscripciones y dibujos.

Susana Molina (@susana_bicho) es otra de las influencers que Ωos ha conquistado con su estilismo de 'street style'. En su caso, vistió un vestido corto con escote de pico y manga larga fluido de Black Island Label, la marca de espíritu boho apasionada de los estampados tie-dye hechos a mano.

En color rojo y marrón, el modelo de Susana es el Lola Mini Dress, uno de los best sellers de la firma, donde está disponible por 150 euros. Unos botines con suela track, de tipo montaña y en color negro son el calzado que ha elegido para lograr una look top.

