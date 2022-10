Sara Carbonero y su look 10 para ir de concierto

Nada puede salir mal cuando combinas vaqueros, top negro y chaqueta de flecos.

Julia García

Rigoberta Bandini conquistó Madrid este viernes con un concierto de presentación de su disco recién salido del horno en el que actuó delante de 10.000 personas que asistieron a su espectáculo en el WiZink Center. No se perdió la cita Sara Carbonero, amante de la música —tanto que hasta hace nada tenía un programa de radio donde entrevista a artistas musicales—.

La periodista ha presumido de concierto en la misma publicación en la que ha recomendado la serie Las de la última fila, el último trabajo de Daniel Sánchez Arévalo para Netflix, con el que también ha coincidido, al igual que con una de sus protagonistas, Mónica Miranda. "Al principio sólo me salió darles un abrazo enorme y las gracias por llevar a la pantalla tremenda historia sobre amistad, incondicionalidad y sororidad", ha escrito Carbonero sobre la serie.

Para este viernes de ocio, la presentadora ha lucido uno de sus looks básicos, esos en los que se maneja como pez en el agua. Tan fácil como un vaquero azul de tiro alto y una camiseta negra de tirantes. A veces no hace falta más para sentirse cómoda y a gusto con una misma. Un cinturón y un bolso a juego y, eso sí, una chaqueta un poco más especial y original, en este caso una especie de bomber de flecos negros brillantes, y tienes un outfit de concierto impecable.

Ella que se maneja como toda una experta entre los flecos, ha encontrado un modelo aún más especial que el que lució hace semanas y es impecable.

El look ‘effortless’ de Sara Carbonero lo es al 100%, también en el maquillaje y peinado que ha escogido para disfrutar del concierto de Rigoberta Bandini. En este sentido, esta vez ha preferido llevar su larguísima melena morena suelta y peinada con ondas y raya al medio.

Para completar el outfit, Carbonero ha recuperado la bandada en modo pulsera, un detalle trendy en temporadas pasadas este de llevar el siempre versátil pañuelo que todavía tiene su espacio, como ha demostrado la periodista. No sabemos, eso sí, con qué calzado habrá combinado Sara este look denim, aunque conociéndola no sería de extrañar que lo hubiera hecho con botas, ya sean militares o cowboy. También funcionaría perfectamente con botas altas o incluso con unas deportivas, el calzado por excelencia de los conciertos de saltar y bailar como seguramente fue el caso del ofrecido por Rigoberta Bandini en Madrid.