Aprovecha la temporada para hacerte con los jeans más originales y crear 'total looks' primaverales.

Cecilia Franco

Estaba claro que, con la llegada de la primavera, los looks 'denim' no tardarían en aparecer. Este tejido que nos lleva acompañando a lo largo de todo el año, en primavera cobra mayor fuerza con los 'total looks' y propuestas como las que nos lanzan las expertas en moda. Es decir, looks como el que nos muestra en su último post Sara Carbonero para disfrutar de unos días en el pueblo.

Era previsible. Con la llegada de la Semana Santa y el buen tiempo, las propuestas ya comienzan a tener esa esencia primaveral. Una esencia que podemos relacionar con el tema de las flores, los colores y, por supuesto, el mundo vaquero. María Pombo arrancó la temporada 'total denim' y no hemos tenido que esperar más para desvelar la propuesta de temporada, en este caso, de Sara Carbonero.

La periodista y presentadora ha aprovechado la Semana Santa para desconectar en el pueblo. Y nos ha sorprendido con un outfit 'total denim' original y rompedor. Porque no hay mejor propuesta primaveral para disfrutar de las vacaciones que el 'denim' y así lo ha demostrado. Sara Carbonero, de esta manera, olvida por un momento su vestido favorito para dejarnos caer su propuesta vaquera más personal.

Efectivamente, ha apostado por un diseño diferente y ha iniciado así una tendencia personalizada que cambiará el rumbo de los clásicos jeans. Sara ha optado por una camisa vaquera y camiseta básica blanca, y ha combinado con unos jeans en el mismo azul 'denim', con un detalle que ha revolucionado a sus seguidores.

Estos vaqueros tienen de especial los parches de colores o también conocido como 'patchwork'. Un detalle que aporta color y personalidad al 'total denim' clásico que todas conocemos. De hecho, con esta propuesta hace una llamada a esta tendencia que reconvertirá los jeans más básicos.

¿Te ha gustado la idea? Puedes hacerte con un diseño similar para combinar con botas cowboy, como ha hecho Sara, o personalizar alguno de tus jeans de fondo de armario con parches de colores y estampados. Aunque también tienes la opción de hacerte con los jeans bordados, otra de las tendencias que no te puedes perder esta temporada. Lo que está claro es que, sea cual sea tu estilo, vuelven los 'total denim' más personalizados que nunca.