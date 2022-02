Se está convirtiendo en uno de los diseños más demandados de la temporada y muchas son las expertas en moda que ya lo tienen entre manos.

Instagram es una completa fuente de inspiración. Día tras día nos sumergimos en un completo 'feed' en el que cada una de nuestras 'influencers' favoritas, proponen, reflexionan o muestran su estilo en todo su esplendor. Cientos de ideas que se cuelan en nuestra vida para cambiarnos la perspectiva inicial de la temporada. Porque sabemos que las tendencias se mueven a alta velocidad, pero en el momento que se coló el estampado retro, teníamos claro que esta tendencia venía para quedarse. Al menos, la próxima temporada, con el pantalón de Brownie que está triunfando.

Nos hemos convertido en auténticas cazatendencias. A través del rastreo en redes, obtenemos muchísimas conclusiones y unos resultados esclarecedores muy directos. De hecho es que cuando observamos una tendencia, por muy sencilla que parezca, no tardamos más tiempo en confirmar cualquier sospecha. ¿De qué forma? Pues tan simple como las coincidencias que se dan entre las que más saben de moda.

No es la primera vez que varias 'influencers' tienen en común una misma prenda o idea. Generalmente, desde ese preciso momento, se vuelve una constante. Y es que si Lucía Bárcena y Melissa Villarreal coincidieron en su día con el combo floral de Parfois que protagonizará la primavera, en esta ocasión una nueva coincidencia nos ha puesto en alerta.

Las protagonistas que han hecho 'match' con sus armarios ahora han sido Sara Baceiredo y Melissa Villarreal. Hace unos días caímos rendidas al pantalón de estampado floral de Brownie, ideal para combinar con todo nuestro armario. Pero nuestra sorpresa ha sido cuando Sara Baceiredo no solo ha apostado por el mismo pantalón, sino también por la cazadora a juego con la que ha creado un 'total look' matrícula de honor.

Recordemos al detalle este modelo. Como ya hemos dicho es un diseño de Brownie y nos fascina por tratarse de un corte 'culotte' estampado muy versátil. De fondo marrón y flores blancas, este estampado es perfecto para iniciarte en el mundo de los estampados setenteros más alegres.

Con esta coincidencia, hemos descubierto así dos formas de llevar este estampado, como 'total look' o como propuestas independientes. Sara propone un 'total look' con un jersey básico beige y el bolso mini 'Ale Garnet' de la firma I'ts Lava que cierra de esta forma un look en una tonalidad marrón ideal para el día a día.