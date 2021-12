Aún estás a tiempo para hacerte con el 'lookazo' estrella de la Nochevieja gracias a la propuesta que nos descubre Sara Baceiredo.

Qué poquito queda para la llegada del nuevo año. En estos días, ya es tradición, no dejamos de recopilar y de compartir, a través de nuestras redes, 'momentazos' vividos en este 2021 que quedarán para el recuerdo. Ha sido un año complicado, con muchas emociones y, por eso mismo, queremos empezar de nuevo con un look deslumbrante, lleno de energía y con las lentejuelas como protagonistas. Pero no de cualquier forma, esta Nochevieja son tendencia los pantalones de lentejuelas y, por ello, queremos dar las gracias a Sara Baceiredo por descubrirnos el conjunto que buscábamos desde hace tiempo.

No nos conformamos con cualquier cosa. Sobre todo cuando ese look tiene una carga especial, queremos encontrar una propuesta que supere a la anterior para convertirnos así en las invitadas estrella. Si eres una auténtica 'fashionista', sabrás que la moda dice mucho de nosotras y este nuevo año queremos transmitir positividad, buenos deseos y mucha esperanza. ¿Cómo hacerlo? Sara Baceiredo tiene la respuesta.

La 'influencer', que hace unos días encontraba el abrigo más especial y romántico, en estos días festivos nos ha deleitado con looks que estaremos deseando recrear estas fiestas. Porque amigas, aún estamos a tiempo para hacernos con el diseño de lentejuelas más rompedor y esperanzador, y así nos lo ha demostrado en la cena de Nochebuena al descubrirnos un conjunto realmente original perfecto para todas aquellas que se niegan a conformarse con un clásico vestido de lentejuelas.

El look compuesto por top y pantalón pertenece a la firma Insomnia Studio. Un conjunto que podemos decir incluye absolutamente todas las tendencias del momento. El top de escote palabra de honor es realmente especial por esos detalles 'cut out' que crean un efecto visual muy 'chic' junto al pantalón. Este último al ser de talle alto, de corte suelto, bajo fruncido y al ir a juego, crea un 'total look' muy original, cómodo y perfecto para bailar al 2022 con un 'estilazo' desbordante.

De hecho, este conjunto lo tiene todo porque además de seguir con la tendencia de los pantalones de lentejuelas, es que las lentejuelas de por sí tienen un tono verde esmeralda precioso para transmitir esa actitud positiva y esperanzadora a tus seres queridos. ¡Brindemos por un 2022 lleno de alegrías!

