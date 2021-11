Si nunca has creído en la combinación 'comfy' y elegante, eso es porque no has visto el último conjunto que nos propone la 'influencer' Sara Baceiredo. ¡Deslumbrarás!

Los looks más cómodos no tienen por qué ser prendas básicas, sencillas y aburridas. Y es que aunque estamos acostumbradas a ver looks 'cozy' como, por ejemplo, el que nos propuso hace unos días Mery Turiel, que por cierto, no tardamos en ir corriendo a fichar las ideas, es verdad que también existen opciones impresionantes a la vista y comodísimas. Algo así como lo que nos propone Sara Baceiredo, pero es que menudo 'conjuntazo glitter' se ha marcado.

Sabemos que si hablamos de chándales y conjuntos 'comfy' te pueden venir a la mente cientos de ideas básicas en tonos neutros y relajados. Sin embargo, ha tenido que venir Sara Baceiredo para darnos una lección de estilo y cambiar ese concepto.

Ella como reina del color nos enamoró con el conjunto tropical, nos conquistó con la opción 'tie dye' y no deja de animarnos con estampados llenos de personalidad. Pero si pensábamos que ya lo habíamos visto todo, ahora viene con un conjunto, literalmente, deslumbrante y cómodo. ¿Ves imposible esta unión? Pues dejarás esta idea a un lado cuando descubras su última propuesta.

Si hace unos días nos robaba el corazón con el abrigo que desearemos abrazar en los días más fríos, ahora tenemos claro que este abrigo lo queremos combinar con este conjunto ahora en invierno y, más adelante, lo seguiremos llevando sin necesidad de complementos ni complicadas combinaciones. ¡Por sí solo este conjunto brilla!

El look en cuestión se trata de un conjunto fantasía 'glitter' de la firma La Semaine. Compuesto por un top con botones perlados y aberturas en tono marrón (135 €), y el pantalón a juego del mismo tejido y color (95 €). Aunque en la imagen no se puede percibir bien el 'total look', al investigar en la tienda online de la firma hemos descubierto que se trata de un diseño campana y el bajo de los pantalones esconde aberturas, es decir, la tendencia máxima del momento. ¿Aún sigues pensando que los looks cómodos son aburridos? Con este diseño en tendencia deslumbrarás en todos los sentidos, y lo adorarás tanto que soñarás con sus cientos de combinaciones. ¡Directo a nuestra 'wish list' de la temporada!