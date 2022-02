Rosalía lanza nuevo single, Saoko (y nos deja con la boca abierta)

Hace apenas unas horas, la cantante Rosalía ha desvelado la fecha de publicación de su nuevo disco, 'Motomami', a la vez que lanzaba 'Saoko', un single que rompe géneros y homenajea a Daddy Yankee.

Nuria Roca

Rosalía ha desvelado este viernes la fecha de publicación de su nuevo trabajo, 'Motomami', uno de los más esperados de 2022. Será el 18 de marzo cuando al fin podamos conocer la totalidad de los temas que integran el disco. Pero no es la única novedad de la artista: este viernes, 4 de febrero, sacaba su segundo single del álbum, ‘Saoko’, una composición que barre estructuras y purezas estilísticas en pos de una coctelera pasmosa y jazzística (y que nos ha dejado sin respiración).

Con ‘Saoko’ la cantante rinde homenaje al puertorriqueño Daddy Yankee, después de que su otro single, 'La Fama', fuera una deliciosa bachata junto a The Weekend.

Con un escuadrón de moteras, auténticas artistas en piruetas callejeras sobre dos ruedas, la catalana repite el estribillo: "Saoko, papi, saoko. Saoko, papi. Cuando los cubitos de hielo, ya no son hielo, se congela uno. Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día, eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confía y ardió. Yo soy muy mía, yo me transformo. Las mariposas, yo me transformó. Mi traje de Dragqueen, yo me transformo. Lluvia de estrellas, yo me transformo".

Pero son las piruetas musicales de 'Saoko', en las que el jazz demuestra que puede encajar con el rap o reggaeton, mostrando nuevas y matices, lo más espectacular de este trabajo que se saborea de todo mirando el videoclip, que empieza en una gasolinera con la catalana repostando combustible de la manera más sexy posible, y que hace un guiño al recupera el lado urbano y motero de los principios de Rosalía.

La cantante luce tops imposibles con superposiciones geométricas y flecos; un provocador vestido rojo de gasa, con abertura XXL y botas con lazada, y nos vuelve a mirar con sus ojos azules, que tanto furor causaron en Instagram.

'Motomami', el culto

Todo lo que rodea a su nuevo disco es un misterio, pero un misterio delicioso. La portada, en la que aparece completamente desnuda con un casco motero en la cabeza, -una de las imágenes más provocadoras de la artista, que no se caracteriza precisamente por ofrecernos imágenes recatadas-, era solo un aperitivo de lo que vamos a escuchar en sus próximos singles.

La relación de Rosalía y Rauw Alejandro va viento en popa. La pareja publicó hace unas semanas varias fotografías que no habíamos visto de la pareja, algunas de ellas bastante íntimas. En la gala de Los 40 Music Awards, la pareja realizó el primer posado en público y también del primer beso de la pareja.