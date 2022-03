Rocío Osorno avisa que ya puedes conseguir en Zara el bikini que conquistará las costas de nuestro país

No te quedes sin el bikini del verano que está arrasando entre las que más saben de moda y ya puedes encontrar en Zara.

Cecilia Franco

Tenemos tantas ganas de que llegue ya el verano, que nuestras fuerzas se han unido para que Rocío Osorno nos desvelara lo antes posible sus recientes adquisiciones en moda baño. Aunque parece un poco pronto, y más con estos días fríos de lluvia que tenemos por delante, queremos atraer a las buenas temperaturas de alguna manera y empezar a fantasear con los diseños de verano que destacarán en las playas españolas. Y, sí, es un diseño de Zara y es un verdadero tesoro de nueva colección que ya está arrasando.

No es la primera vez que nuestras tiendas 'low cost' adelantan acontecimientos. Saben que tenemos tantas ganas del primer 'chapuzón', que no podremos aguantar más para tener ya preparados los nuevos diseños. De hecho, estamos completamente convencidas que los primeros diseños que saltan al mercado, son los que marcan el inicio de las tendencias en moda baño. Y, por eso mismo, no podemos bajar la guardia.

Oysho ha sido la primera firma en lanzar sus primeros bañadores que, por cierto, son una verdadera fantasía. Pero parece que el gigante de Inditex no quiere quedarse atrás y, gracias a Rocío Osorno, tenemos ya muy claro el bikini que va a conquistar las playas de nuestro país. La 'influencer' que está disfrutando de unos días en Egipto, ha aprovechado la ocasión para desvelarnos una de las primeras propuestas de Zara en moda baño.

Un bikini compuesto por un top de doble posición, de tiras cruzadas (17,95 €) y braguita a juego tipo cortinilla (15,95 €). Ambas piezas destacan por el estampado 'retro', pero también por esa combinación en tonos lila que recuerda el protagonismo del Pantone 2022.

9 bikinis de triángulos (a la inversa) que son tendencia en el verano 2021 Ver 9 fotos

-Rocío Osorno tiene el conjunto versionado de Mango que está triunfando por su estampado.

-Este es el dos piezas de Rocío Osorno que te convertirá en la invitada perfecta.

Este diseño triángulo de Zara y su destacado juego de las tiras, que nos recuerda mucho a los diseños que triunfaron el pasado verano, incluye absolutamente todas las tendencias del momento y sigue apostando por los estampados más coloridos y los detalles 'cut out' más atrevidos y originales. No esperes más y hazte ya con el diseño estrella del verano o, simplemente, toma nota de las tendencias y encuentra el diseño que mejor se adapte a tu estilo. ¿Los bikinis triángulo? A la inversa, por supuesto.