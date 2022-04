¿Todavía sin look para el evento? Descubre el vestido de Zara que se convertirá en tu nueva obsesión 'fashionista'.

Cecilia Franco

La nueva colección de Zara está siendo un verdadero sueño hecho realidad. Este año, más que nunca, podemos decir que cualquier invitada a eventos va a tener muchas facilidades a la hora de encontrar el vestido perfecto, gracias a las propuestas que ha preparado el gigante de Inditex esta temporada. Arrancó con la colección en colaboración con el Ballet de Nueva York y, desde ese momento, todos y cada uno de los diseños de la firma son realmente admirables. De hecho, solo con fichar esos pequeños volantes en el último post de Rocío Osorno, teníamos muy claro que ese diseño solo podía ser de Zara.

Aunque a simple vista pueda parecer complicado encontrar un look más sofisticado, lo cierto es que nuestras tiendas 'low cost' se han propuesta demostrar todo lo contrario y ayudarnos en esta tarea tan vertiginosa. Ahora para conseguir dar con un look de excepción, no hace falta invertir mucho dinero en ello, sino más bien tener buen ojo a la hora de fichar ciertos tesoros a precios 'low cost'.

Porque sí, amigas. Ahora para vestir bien y lograr convertirte en la invitada más deslumbrante, solo necesitas sumergirte en la nueva colección de Zara y dejarte llevar. Y es que si hace un tiempo caíste rendida a los vestidos blancos de Zara con los que desearás casarte, este diseño no es para menos.

Gracias a Rocío Osorno hemos descubierto un verdadero tesoro que no podemos dejar pasar por alto. La 'influencer' en su último post, aunque se trata de una imagen primer plano en la que no puede apreciarse el look completo, esos sutiles volantes han delatado al diseño en cuestión. Fuimos directamente a Zara y en nuestra investigación descubrimos que, además de los tops de lujo, efectivamente, ese diseño de volantes es de la firma pero, en esta ocasión, se trata de un minivestido.

Un diseño 'total white' (35,95 €) que destaca por su contraste entre su corte liso y los llamativos volantes. Este vestido de escote recto y tirantes elásticos será ese nuevo diseño que incluirás en tu mágica 'wishlist' de tesoros 'fashionistas'. ¿Tienes un evento y todavía sin look? Este vestido te salvará cualquier compromiso. Sorpréndete con la colección de invitadas de Zara y arrasa allá donde vayas.