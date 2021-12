¿A qué 'team' perteneces? Esta Nochevieja enamórate de este diseño de Zara o sal de tu zona de confort y deslumbra en la última noche del año.

Cecilia Franco

Existen ciertas formas de entender las colecciones de fiesta. Aquella más minimalista que trata de fomentar la elegancia más básica o esa más arriesgada que trata de romper lo casual y establecer todo lo atrevido. Es decir, dependiendo del evento o de la actitud que tomemos, optamos o por el clásico LBD o, vamos más allá, con ese mundo multicolor de lentejuelas que tiene sus riesgos. No a todas convence, y así lo ha demostrado Rocío Osorno con un diseño de Zara que o lo amas o lo odias.

La cuenta atrás para Navidad está en marcha. Nuestros calendarios de adviento comienzan a darnos ese toque de atención que necesitamos para ponernos en serio con el tema de los preparativos. Puede que pienses que todo está bajo control, pero de otros años hemos aprendido que las prisas no son buenas y dejar temas como los outfits de fiesta para última hora, no ayuda demasiado. Este año queremos adelantar acontecimientos y barajar una amplia variedad de opciones, sobre todo de cara a esa fiesta de Nochevieja.

Hay gustos y estilos de todo tipo. Los hay que adoran el mundo más 'chic' o más recargado, pero todas en alguna ocasión hemos logrado salir de nuestra zona de confort como ha hecho Rocío Osorno.

La 'influencer' y diseñadora, todo una experta en looks de invitada, está aprovechando su 'feed' de Instagram para que esa última hora no nos lleve de cabeza y no desesperemos al no encontrar disponible ninguna de las opciones que teníamos en mente.

Ella ya nos ha avisado del descubierto en Zara y el vestido joya que arrasará en las cenas navideñas, con esos detalles en tendencia que tanto nos gustan. Sin embargo, ella como buena 'influencer' no solo nos lanza ideas que podrían ir más con su estilo, sino que además sale de su zona de confort al descubrirnos diseños tan espectaculares que solo pueden provocar amor-odio, sin tener un punto intermedio.

Hablamos del diseño de lentejuelas de edición limitada de Zara (89,95 €). Un mini vestido en tono dorado de lentejuelas con un acabado en plumas en amarillo que, tal cual, o te enamoras a primera vista o jamás te lo pondrías. ¿Lo mejor? No necesitarás complicarte la vida con los complementos, con básicos en negro lucirás espectacular.

-El secreto mejor guardado de Rocío Osorno para brillar en tu cena de empresa está en la camisa blanca de Uterqüe.

-El vestido 'cut out' de Zara que tiene en su armario Rocío Osorno por menos de 20 euros que ha causado sensación.

Vestidos de cóctel para arrasar estas fiestas Ver 9 fotos

Pues bien, si esta Nochevieja quieres arriesgar y brindar el nuevo año por todo lo alto, anímate con este diseño de Zara que, si has sentido 'flechazo', te avisamos que aún está disponible. Pero si no es de tu estilo, puedes inspirarte con nuestras propuestas de cóctel para arrasar estas fiestas.