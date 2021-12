Rocío Osorno facilita la tarea de encontrar el vestido de Nochevieja con un diseño de Asos multicolor.

Cecilia Franco

Estamos ya preparando todo para la última noche del año. Sin embargo, puede que tengas todo listo, excepto el vestido. Llevas bastante tiempo rastreando Instagram, todas las tiendas 'low cost', pero todavía no has encontrado el momento para decidirte con la compra. Pues bien, si estás dejando el tema del look para el último momento, Rocío Osorno nos facilita la tarea y en Asos encuentra el vestido de lentejuelas con el que empezarás el año con muy buen pie.

El look de Nochevieja puede ser uno de los más complicados del año, sin olvidar las opciones de invitada. En la última noche del año queremos deslumbrar y, para los supersticiosos, empezar el año con el pie derecho. Aunque tenemos controladas las tradiciones que traen buena suerte, ahora toca tener bajo control el outfit para Fin de Año. Y es que a pesar de tener claro que queremos brillos en esa noche, y enamorarnos de todos y cada uno de los looks de Rocío Osorno, creemos que este diseño 'sí' es el definitivo. ¡Lo hemos encontrado!

"Actitud para 2022", comenta Rocío Osorno en su último post junto a un 'vestidazo' multicolor que atrae todos los buenos deseos. Si hace unos días nos animaba a crear un look de fiesta con jeans y el jersey de lentejuelas más bonito, ahora cobra protagonismo el vestido de lentejuelas multicolor que todas andábamos buscando.

El vestido en cuestión pertenece a la edición limitada de Asos (219,99 €) y se trata de un diseño mini ajustado, de cuentas y lentejuelas multicolor en contraste, manga larga, cuello redondo y abertura en la espalda. Una opción ideal si lo que buscas es un vestido de lentejuelas más original y con detalles joya para combinar con unas medias negras y unos 'stilettos' básicos.

-El secreto mejor guardado de Rocío Osorno para brillar en tu cena de empresa está en la camisa blanca de Uterqüe.

-¿Un poncho de lentejuelas? En Zara hay uno con el que Rocío Osorno nos ha convencido.

Rocío Osorno ha combinado este vestido con un bolso de mano en tono rojo y flecos de Zara, ideal para potenciar aún más esa fuente de color que ya de por sí desprende el vestido. ¿Necesitas encontrar ya un vestido para Nochevieja? Con este diseño tendrás el look solucionado y empezarás el año con una actitud 'fashionista' excepcional.