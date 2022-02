Invierte esta primavera en una clásica gabardina como esta 2 en 1 y disfruta de todas sus ventajas a la hora de crear looks a capas excepcionales.

Cecilia Franco

Nuestra mente ya vuela a amplios campos de flores, a largos días bajo unas temperaturas agradables y a atardeceres que ya tienen un poco sabor a verano. Efectivamente, nuestra imaginación está completamente puesta en esa eterna primavera, en parte, por todas las colecciones que estamos fichando en nuestras tiendas favoritas. Y lo cierto es que aunque tenemos ganas de estrenar vestidos, ya tenemos en mente la gabardina que Rocío Osorno ha encontrado en Mango para combinar con absolutamente todos nuestros looks.

En primavera no es oro todo lo que reluce. Y precisamente esa es la magia de esta estación del año. Una época marcada por días de buen tiempo, de lluvia y días fríos que convierte nuestro armario en una completa selección de chaquetas de entretiempo en la que no pueden faltar cárdigans, chalecos o clásicos como las cazadoras vaqueras o las gabardinas.

Desde que éramos pequeñas, recordamos la primavera por esas cazadoras 'denim' que hemos llevado en una amplia gama de colores. Pero ahora la recordaremos por todo lo que las gabardinas nos darán. Y es que la gabardina se ha considerado desde siempre todo un fondo de armario, que vuelve cada nueva temporada con nuevas versiones que se adaptan a los nuevos tiempos.

Rocío Osorno junto a otras 'influencers' se están encargando de incorporar desde ya esta prenda ideal para crear looks para el entretiempo o, lo que es lo mismo, look a capas. No hay más que observar el 'street style' para darnos cuenta que el trench es la prenda que corona un look a capas excepcional y con este diseño de Mango tenemos claro que lo conseguiremos, sin duda alguna.

El trench que nos descubre Rocío es muy especial por ser desmontable y tener la opción de convertir gabardina en chaleco. Este diseño en tono khaki, doble botonadura y cinturón, es ideal para combinar con todos tus looks primaverales, así como cualquier look básico con jeans. Esta prenda se adaptará a cualquier estilo y es perfecta si estás pensando en invertir en una prenda clásica. Con ella aportarás esa magia que solo la moda eterna es capaz de transmitir.