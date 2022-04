Rocío Osorno tiene el look de invitada perfecto para esta temporada

La 'influencer' ha vuelto a triunfar en las redes con este dos piezas de color azul.

Tamara Conde

Si estás buscando qué ponerte para el próximo evento de la temporada, Rocío Osorno tiene la solución (y no solo una). La 'influencer' sevillana se ha convertido en el hada madrina de Instagram, pues no paramos de ver cómo luce 'looks' fantásticos con los que deslumbrar en cualquier tipo de ocasión. Un traje de encaje de Zara, un vestido mini con enormes flores, y está vez ha tocado un conjunto de dos piezas, de 'crop top' y falda midi, de un color azul eléctrico que, como ya hemos visto, ha sido tendencia esta temporada. El 'look' es de la diseñadora Alicia Rueda, una profesional bilbaína que confecciona vestidos de novia e invitada 100% a medida.

El top es un 'crop top' con mangas globo, detalles 'cut out' y un lazo en el pecho que consigue darle un toque más elegante. La falda, por su parte, es una falda 'midi' con corte evasé. Ambas piezas están confeccionadas con lurex metalizado azul de distintas tonalidades y, además, cuentan con cremallera trasera por lo que la facilidad y comodidad está asegurada.

Rocío Osorno ha decidido lucir el conjunto entero, aunque también puede conseguirse cada pieza por separado en la página web de Alicia Rueda Atelier, en la que están disponibles todas las tallas. La 'influencer' ha decidido añadir accesorios metalizados, en este caso plateados, para seguir con la línea del conjunto. Ha optado por unos zapatos de tacón plateados, un bolso mini de Zara del mismo color y unos accesorios para el pelo. Se trata de unas estrellas también plateadas que Rocío Osorno se ha puesto a modo de diadema, tres a cada lado. Son de Marucca, un taller artesanal de diseño de joyería y alta bisutería, y le dan un toque elegante y original al 'look'. De esta manera, no solo se nos van los ojos al conjunto sino también al pelo y a la mirada de la sevillana.

- Los vestidos y monos de invitada de Mango que encontrarás por menos de 50 euros

- Las cinco novias con traje de chaqueta que pueden ser la inspiración para tu boda

Con el amplio catálogo de diversas opciones con las que contamos hoy en día, elegir 'look' para un evento, cada vez se vuelve más complicado. Aunque las tendencias de cada temporada nos marcan un poco el camino, es gracias a las redes y a 'influencers' como Rocío Osorno, que logramos encontrar conjuntos más originales, atrevidos y que, con toda probabilidad, encajarán con la idea que tenemos en la cabeza.