El pantalón cargo de Rocío Osorno es de H&M y está a punto de agotarse

La 'influencer' sabe que los pantalones cargo van a protagonizar parte de nuestra primavera y nos muestra su mejor combinación.

Rocío Osorno se está encargando de lanzarnos un mensaje muy claro a través de las redes. La 'influencer' que está disfrutando de unos días en Egipto, ha dejado entrever una tendencia que, por supuesto, no hemos pasado por alto. Y es que esta primavera ni pitillo, ni campana, todo lo que nuestros looks van a necesitar es un pantalón cargo como el que nos propone y esta es su mejor combinación.

Sabemos lo complicado que puede llegar a ser este corte de pantalón. Hay opiniones de todo tipo sobre estos diseños, pero lo que está claro es que esta temporada, aunque no lo creas, no vamos a poder vivir sin ellos.

Nos pasamos la vida buscando el pantalón perfecto. Y lo cierto es que este calificativo solo puede estar asociado a las tendencias del momento. Un pantalón será perfecto en el momento que aceptemos una tendencia o, al menos, que nos lancemos con sus combinaciones. Porque si nunca has sido fan de los pantalones cargo, ahora lo serás cuando te inspires en Rocío Osorno.

¿Todavía no estás al tanto de las nuevas tendencias? Una de ellas es esta. Y es que la primavera viene muy aventurera, con muchos planes que requerirán de este tipo de pantalones fluidos. El estilo safari-aventurero está de moda y así lo ha demostrado Rocío Osorno en su apasionante visita a las Pirámides de Egipto.

Ella además de demostrar que tiene muchas ganas de verano al descubrirnos en este viaje el bikini estrella de la temporada, también nos muestra su lado turista con un look que ya estamos poniendo en práctica para lucir en todas nuestras excursiones de temporada.

La 'influencer' ha optado por un pantalón cargo beige de H&M. Un diseño que ha combinado con una camisa beige de Zara y un top naranja que rompe con el monocolor. El pantalón en cuestión, como venimos avanzando, va a ser una revolución esta primavera y ya se está notando en su demanda. ¡Están a punto de agotarse! Si no quieres quedarte sin ellos, date prisa y no te despistes. Hazte con los pantalones cargo de moda, crea 'total looks' y conviértete en la aventurera más estilosa.