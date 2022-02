Llena tus días de optimismo y alegría con este 'total look' de Zara con el que desearás una Feria de Abril eterna.

Cecilia Franco

Todas y cada una de las prendas de nuestro armario hablan por sí solas. La moda, en general, tiene un carácter expresivo impresionante. Tal es su calibre, que un look puede trasmitir sensaciones que no pueden describirse con palabras. Es decir, a través de cada uno de ellos logramos exponer al mundo nuestros deseos, estado de ánimo o, incluso, encontrar su capacidad de adaptación y transformación. Pues justo es lo que ha conseguido Rocío Osorno con su último look optimista, que nos pone de muy buen humor porque nos traslada al corazón de la Feria de Abril.

La vida es una completa montaña rusa. Un día estamos de buen humor y la vida nos sonríe, pero otros… Sin embargo, desde que hemos descubierto el poder de los looks todo ha cambiado. Cuando nos sentimos un poco tristes, solo necesitamos buscar en el armario nuestro vestido favorito y nuestra adorada blazer, y así cambia completamente nuestra forma de afrontar el día. ¡Hay que ser optimistas!

Rocío Osorno es todo una experta en darnos alegrías. Y es que no puede haber un look que nos transmita más energía positiva que todo aquel que nos recuerde a la belleza sevillana, su arte, su luz, sus colores, su alegría y que nos traslade directamente al alma de su famosa Feria. "Calentando motores", porque efectivamente parece que hay muchas ganas de Feria de Abril y Rocío Osorno no ha podido esperar más para recrear con todas sus ganas ese espíritu, con un look al alcance de todos. Adelántate a la primavera y arrasa con las opciones más coloridas.

De hecho es que, si "Sevilla tiene un color especial", este look completo de Zara te va a llenar de color y vida tus días. Una propuesta marcada por una blusa estampada de lunares, que ha combinado con un pantalón de tiro alto, pinzas marcadas y pata ancha en un tono rosa flúor.

¿Eres como Rocío y ya estás calentando motores para la Feria de Abril? Pues prepárate porque esta combinación es ideal para esperar con ganas ese momento, llenar de energía positiva y alegría tus días, y por supuesto, dar la bienvenida a la Feria 2022. ¡Olé!

