Rocío Osorno nos deja sin palabras al combinar este 'total look' de Zara con las botas de agua más demandadas

La 'influencer' sabe que los días de lluvia necesitas sacar un estiloso look cómodo y perfecto para combinar con las botas de agua que toda editora de moda desea tener.

Cecilia Franco

Que llueva, que llueva. Teníamos tantas ganas de sentir esa depuración de ambiente y el olor a tierra húmeda, que no nos lo creemos. Es cierto que nos fascinan los días soleados, nos ponen de muy buen humor, y también es real que a la mayoría los días grises provocan tristeza y eso no nos gusta tanto. Pero lo que sí nos gusta es adaptarnos a las circunstancias y si llueve, tenemos la capacidad motivacional de encontrar en nuestro armario todo para cambiar la forma de afrontar el día. Porque… ¿quién después de tanto tiempo no tiene ilusión de sacar sus botas de agua o chubasqueros? Nosotras estamos emocionadas deseando recrear el 'lookazo' de Rocío Osorno con botas de agua.

Hay gustos de todo tipo. Pero en su mayoría, los días de lluvia cambian mucho nuestro estado de ánimo. Sin embargo, en el momento de salir a la calle, abrimos nuestro armario y encontramos un poco de alegría entre toda nuestra selección. Ha llegado el momento de sacar nuestro precioso chubasquero a juego con el paraguas y acompañar con propuestas de nueva colección.

Eso es lo que ha conseguido Rocío Osorno. La 'influencer' y diseñadora se ha puesto manos a la obra para crear un look a la altura y crearnos una verdadera necesidad con las botas de agua que toda amante de la moda desea tener en su armario.

Rocío que hace unos días nos descubría el jersey de H&M más alegre, ahora nos acerca al gigante 'low cost' para descubrirnos el 'total look' perfecto para combinar con las botas engomadas más solicitadas. Y no, no nos referimos a las botas engomadas de Zara que triunfaron durante una larga temporada, sino al clásico diseño que por su minimalismo ha alcanzado el éxito en el mundo del calzado de lluvia.

Las botas de agua que hacemos referencia son de la firma Hunter. Un diseño minimalista que destaca por su logotipo en la parte central y el detalle de la hebilla en un lateral. Aunque Rocío ha optado por el diseño clásico de caña alta en tono azul marino, es cierto que puedes encontrar en la firma una amplia gama de colores y a diferentes alturas.

¿Lo mejor? La combinación que ha conseguido con el 'total look' de Zara. Ella ha combinado las botas con un pantalón corto blanco de la pasada temporada y un jersey de nueva colección que te conquistará por su tejido canalé y la cremallera lateral. Lo que está claro es que el contraste de colores, y la unión del jersey y las botas ha sido un completo acierto, y estamos seguras que estarás deseando iluminar y alegrar con ello los días de lluvia.