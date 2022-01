Estas son las prendas que según Rocío Osorno combinarán con todo tu armario

Toma nota de la lección de estilo que muestra Rocío Osorno y redescubre tu fondo de armario más versátil.

Cecilia Franco

Rocío Osorno tiene una capacidad de influencia indescriptible. Se ha convertido en todo un icono de estilo en el mundo de las redes y logra que, hasta el look más básico, se corone como uno de los más deseados por sus seguidores. Si ya te has iniciado en la renovación de armario que ayudará a dejar las prendas básicas e imprescindibles, debes estar atenta a esta combinación y descubrir, si no tienes prendas similares, la unión perfecta entre el abrigo largo de paño de Asos y el jersey básico en tono beige que combinará con todo tu armario.

Seguramente estés aprovechando esta temporada de rebajas para darle una vuelta a tu armario. Por mucha ropa que tengas, hay días que nada te convence y eso hace que necesites urgentemente esa renovación de armario. A lo largo de estos últimos años, hemos aprendido que un armario completo no es cuestión de cantidad, sino de tener ropa rentable, de calidad, esa que sí o sí sabes que te vas a poner porque combina con cualquier cosa del armario. Eso es, precisamente, en lo que Rocío Osorno quiere ayudarnos y demostrarnos que, a pesar de ponerse de acuerdo con la chaqueta viral de Uterqüe que la convierte en 'it-girl', no es necesario complicarse la vida para conseguir looks bonitos y acertados.

Ella además de ser una auténtica experta en looks de fiesta, también lo es de esos looks que queremos conseguir en el día a día, pero que se nos tuercen por la cantidad de ropa innecesaria que albergamos en el armario. ¿Qué necesitamos? Según Rocío Osorno cualquier look estará a salvo con un jersey básico de punto en tono beige y un abrigo de paño. A estas dos prendas añade jeans, faldas, petos… Y descubre el auténtico acierto.

Tal ha sido la revolución que, por supuesto, el abrigo que pertenece a la firma Asos, ya está agotado, pero su corte básico será muy sencillo de encontrar en cualquier tienda. En cuanto al jersey, hemos encontrado uno muy similar en H&M, pero realmente la lección que nos ha querido transmitir Rocío es que con cualquier jersey o cárdigan de punto en un tono beige, no necesitarás más para dar con un look cómodo y relajado.

En definitiva, si te estás iniciando en el mundo de looks básicos, solo debes tomar nota de esta combinación con jeans y zapatillas, y la lección de estilo que podrás adaptar a todas tus propuestas.