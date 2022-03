Los reyes comienzan la semana con un evento de la Fundación Princesa de Girona, en la que su hija mayor ostenta la presidencia de honor. Atención al vestido 'made in Spain' y de rebajas de la reina.

Los reyes arrancan esta semana llena de compromisos oficiales viajando hasta Málaga para presidir un acto de la Fundación Princesa de Girona. Se trata de una visita exprés de apenas unas horas en la que la princesa Leonor, presidenta de honor de la institución, se ha convertido en la gran ausente del evento. Quizás por eso la reina Letizia ha decidido hacerle un guiño con su look al vestirse de azul (en este caso marino), el color fetiche de su primogénita para las grandes ocasiones.

El vestido 'made in Spain' y de rebajas

En concreto, doña Letizia ha estrenado un vestido de punto con dos grandes flores blancas adornando el pecho. Lo hemos encontrado en las rebajas de Galcon Studio, una pequeña firma española que ya teníamos en nuestro radar gracias a la monarca, puesto que este verano acaparó todas las miradas en Mallorca gracias a uno de sus diseños.

La pieza de hoy cuenta con un corte 'midi', silueta evasé, escote caja y manga tres cuartos. Está realizado en lana merino y para el dibujo de las flores se ha empleado la técnica de intarsia-jacquard. Al igual que toda su colección, está diseñado y producido en España. ¿Su precio? Ha pasado de 229 euros a 148,85 euros y todavía está disponible en todas las tallas (S, M y L), aunque promete agotarse en tiempo récord.

Pese a que se trata de una prenda ceñida, ha añadido un cinturón fino para potenciar todavía más la silueta de reloj de arena que tanto le gusta. Su bolso blanco de Furla y sus salones de Magrit con escote corazón rematan el estilismo.

Su compromiso con la Fundación Princesa de Girona

Ya que Leonor de Borbón está estudiando el bachillerato en un internado de Gales, sus padres han sido los encargados de representar a la casa real en esta cita. De hecho, desde que comenzó el curso la heredera tan solo ha podido volver a España dos veces: para la entrega de los Premios Princesa de Asturias y para pasar en familia las vacaciones de Navidad.

El evento que ha llevado a los reyes hasta Andalucía este lunes es la inauguración del 'Tour del Talento', un nuevo movimiento de la Fundación Princesa de Girona que cada año visitará cuatro comunidades autónomas con el objetivo de ser un encuentro de referencia para los jóvenes y ofrecerles oportunidades que conecten, activen y potencien su talento.

Esta gira -que en 2022 pasará por Málaga, Guadalajara, Logroño, Palma y Girona (donde se encuentra la sede de la fundación)- sustituye a la llamada 'Gira de Proclamaciones' que se realizaba cada año por diferentes ciudades para anunciar a los ganadores de sus Premios anuales, cuyo anuncio quedará a partir de ahora integrado en el propio tour.

La agenda de la reina esta semana

Mientras el rey viajará a Chile para asistir a la toma de posesión del presidente electo Gabriel Boric Font, la consorte se quedará en Madrid para acudir en solitario a dos eventos diferentes: el jueves 10 presidirá la XX edición del concierto 'in memoriam' que se organiza en conmemoración de las víctimas del terrorismo y al que cada año acuden representantes de las principales instituciones del país. Además, el viernes la veremos en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que celebra su 75ª edición entre el 9 y el 13 de marzo en IFEMA; una cita que ha captado especial interés no solo por su papel como embajadora de la moda española fuera de nuestras fronteras, sino también porque hacía 12 años que no la incluía en su agenda.

A diferencia de lo que suele ser habitual, en esta ocasión los reyes también tienen compromisos durante el fin de semana. Se trata de un viaje al archipiélago canario para el acto de homenaje a la ejemplaridad del pueblo de La Palma tras la catástrofe del volcán; un evento que estaba previsto para el pasado 24 de febrero y tuvo que ser aplazado por la crisis de Ucrania.