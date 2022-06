La reina Letizia, la más elegante de la cena de gala de la OTAN con vestido 'made in Spain' y las joyas de pasar

Con permiso de otras invitadas impecables como Jill Biden o Brigitte Macron, la reina ha deslumbrado en su papel de anfitriona. ¿Su elección de moda? El vestido que estrenó en los premios Princesa de Asturias 2021 y las piezas más importantes del joyero real.

SILVIA VÁZQUEZ

El Palacio Real ha vuelto a vestirse de fiesta este martes para dar el pistoletazo de salida a los actos de la cumbre de la OTAN que Madrid acoge estos días. En las últimas horas han llegado a nuestro país representantes de unas 40 delegaciones internacionales y el rey Felipe VI y la reina Letizia han querido darles la bienvenida celebrando una cena de gala antes del comienzo de las reuniones, que tendrán lugar en IFEMA los días 29 y 30 de junio.

Se trata de una ocasión histórica y, además, de uno de los momentos más esperados, y doña Letizia Ortiz, como anfitriona del evento, era consciente de que todas las miradas iban a posarse sobre ella. Por este motivo no ha dudado en sacar la artillería pesada de su armario, recuperando uno de sus looks más elegantes: el vestido de The 2nd Skin Co. que estrenó en los Premios Princesa de Asturias 2021.

Con cuerpo entallado y corte 'midi' con extra de vuelo, este diseño que lleva el sello 'made in Spain' llama la atención por los dos grandes lazos que adornan la falda, y, además, cuenta con dos detalles que le encantan a la consorte: los tirantes anchos, que dejan a la vista sus torneados brazos, y el patrón ajustado a la cintura (que se potencia todavía más gracias al cinturón fino) para conseguir esa silueta de 'reloj de arena' que tanto le gusta. Además, es probable que la elección del 'total black' sea intencionada ya que, en una habitación llena de hombres vestidos con traje oscuro, ese color iguala su imagen visualmente con la del resto de líderes, sin destacar en exceso pero garantizando la elegancia.

Mientras que en su estreno lo combinó con salones negros clásicos, esta vez le ha dado un aire más original al 'outfit' al apostar por unos zapatos destalonados de Manolo Blahnik, confeccionados con PVC y tiras negras. Lo que ha mantenido tal cual han sido las joyas: además de su inseparable anillo de Karen Hallam (regalo de sus hijas), la monarca ha llevado los pendientes de chatones, bien visibles gracias a su original recogido con un moño trenzado, y las pulseras gemelas de Cartier. Ambas piezas forman parte del lote de pasar, es decir, esas joyas que deben pasar de reina a reina, tal como estableció la reina Victoria Eugenia.

En lo que llevamos de 2022 esta es la segunda vez que los reyes ofrecen una cena de gala en el Palacio Real. La primera fue durante la visita a España del jeque y la jequesa de Catar, ocasión en la que la reina Letizia desbordó elegancia con un vestido de bordados firmado por el diseñador argentino Gabriel Lage, aunque prescindiendo de tiara, un accesorio que, por razones de etiqueta, no suele faltar en estos eventos.

La reina Letizia, figura clave durante la cumbre de la OTAN

Aunque la cena de gala era, quizás, el momento más señalado, la consorte lleva toda la semana ejerciendo como anfitriona debido a la cumbre de la OTAN. Su invitada estrella ha sido Jill Biden, la primera dama de los Estados Unidos, que aterrizó en España el pasado domingo y desde entonces ha acompañado a doña Letizia a sus diferentes compromisos laborales.

- La reina Letizia, anfitriona de Jill Biden en Madrid, estrena vestido de lunares (y diseñador español)

- La reina, impecable con su traje 'más Letizia' y zapatos muy 'top', en su segundo encuentro con Jill Biden

Además, en el marco de la cumbre están previstas además una serie de actividades paralelas para los acompañantes de los jefes de estado y de gobierno y la tarea de la reina Letizia es capitanearlas. Su trabajo será mostrarle a las primeras damas algunos enclaves icónicos de Madrid y sus alrededores, motivo por el que se ha organizado un viaje exprés a La Granja de San Ildefonso (Segovia) y visitas al Museo Reina Sofía y al Teatro Real.