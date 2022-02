La reina Letizia sorprende en ARCO 2022: en solitario, renovando su piercing y con look diplomático

Por primera vez doña Letizia ha inaugurado en solitario la Feria de Arte Contemporáneo ya que la agenda del rey Felipe VI se ha visto alterada a última hora debido a la actualidad internacional.

La crisis de Ucrania ha provocado un cambio de planes de última hora en la agenda real. Así, mientras la reina Letizia se ha trasladado hasta IFEMA para inaugurar, por primera vez en solitario, la 41ª edición de ARCO, el rey Felipe ha tenido que acudir a la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional organizada en el Palacio de Zarzuela debido al ataque que Rusia ha lanzado sobre Ucrania esta madrugada.

Por esta misma razón, los monarcas han cancelado el viaje a La Palma que tenían previsto para esta misma tarde con motivo del acto institucional en homenaje a la ejemplaridad del pueblo de La Palma tras la erupción del volcán Cumbre Vieja que asoló la isla durante casi tres meses.

El look de doña Letizia en ARCO

Entremos en cuestiones de moda. Si hay una cita en la reina Letizia se atreve a jugar y a experimentar con su look, esa es la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Por eso, cuando este jueves ha llegado a IFEMA, todos los flashes han recaído sobre ella.

Sin embargo, debido a la situación actual esta vez su apuesta estilística ha sido más discreta de lo esperado. ¿Su elección? Un nuevo traje de chaqueta y pantalón con raya diplomática. Eso sí: la blazer añade el toque de tendencia gracias a su patrón cruzado, con hombreras marcadas, grandes solapas y un cinturón rematado con un nudo que ciñe la prenda a si silueta casi como si se tratara de un kimono.

Unos salones de Magrit que llevan pocas semanas en su armario y una cartera de Carolina Herrera redondean el 'outfit' en el mismo tono azul marino. Por este motivo lo que más ha llamado la atención ha sido su recogido: un moño alto que deja a la vista el piercing de la oreja que lleva desde que comenzó el 2022.

La primera vez que mostró el público esta perforación fue en la Pascua Militar, el primer evento de cada año; pero ya casi pensábamos que la consorte había renunciado a llevar un segundo pendiente porque han sido varios los compromisos oficiales en los que no lo ha lucido desde entonces. De ahí que hoy nos haya sorprendido especialmente al lucir un nuevo arito de brillantes, que gana protagonismo gracias a los pequeños pendientes de la marca Gold & Roses que también ha estrenado hoy.

El estilo de la reina en ARCO

Desde que acudió por primera vez en 2009 a este evento, que constituye una de las principales plataformas del mercado del arte a nivel internacional y en el que este año abunda el criptoarte, las obras NFT y otras propuestas sorprendentes, doña Letizia Ortiz siempre se ha desmarcado con su 'outfit', especialmente a partir de 2015, el año en que pasó de princesa de Asturias a reina de España.

Cómo olvidar, por ejemplo, el vestido de cuero de & Other Stories que acompañó con una coleta con lazo en 2019 o el impoluto 'total white' con capa de la última edición, con el que nos descubrió una nueva marca española que tener en el radar: On Atlas. En esta galería puedes repasar todos sus looks en ARCO.