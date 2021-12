Estas son las 5 prendas que NUNCA pasan de moda

Acaba con la moda de usar y tirar.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Las tendencias de la moda son geniales, pero tan repentinamente como aparecen, desaparecen del radar antes de que te dé tiempo a sacarles partido. Por eso, lo mejor es optar por prendas atemporales que sigan estando de moda dentro de cinco años. Y es que, además de ser bueno para tu bolsillo, también lo es para el medio ambiente.

Se calcula que cada año se tira un millón de toneladas de ropa. Y a menudo no es porque la prenda esté estropeada, sino porque el pantalón o la falda que estaban tan de moda hace unos meses simplemente ya no nos gustan. Ir a la moda no significa tener un montón de ropa y seguir todas las tendencias. Es mucho más importante comprar de forma más consciente y tener unas pocas piezas de calidad en nuestro armario que sean atemporales y que nos gusten (y usemos) durante años.

Esto no significa que tengamos que llevar siempre la misma ropa y tener un estricto armario cápsula minimalista. Las piezas deben elegirse simplemente de manera que puedan combinarse fácilmente una y otra vez y añadir algunas piezas de tendencia cada temporada, pero manteniendo los básicos de un año a otro. Te mostramos las cinco prendas en las que merece la pena invertir porque nunca pasan de moda.

Un par de vaqueros que te queden bien

Hay que admitir que no es tan fácil encontrar un par de vaqueros que se ajusten perfectamente a tu cuerpo y con los que te sientas cómoda. Pero la búsqueda de EL VAQUERO merece la pena. En cuanto al corte, lo mejor es optar por un modelo sencillo, sin adornos, lavados ni nada parecido, y el color tampoco debe ser demasiado extravagante. Cuanto más extravagantes sean los vaqueros, mayor será la probabilidad de que no te gusten al poco tiempo.

Un abrigo acolchado

Hace tiempo que los abrigos acolchados están entre nuestras prendas favoritas en la temporada de frío y seguirán estando de moda dentro de diez años. ¿El motivo? Mantienen el calor incluso a temperaturas bajo cero, son agradables y cómodos y también transpirables.

Un jersey de cachemira

Un buen jersey es imprescindible en cualquier armario, y no sólo en invierno. Incluso en las noches frescas de primavera y otoño, puedes combinarlos con un vestido de verano o una falda midi. Para que no tengas que cambiar de jersey cada temporada porque se acaba llenando de bolas, debes apostar por una pieza de buena calidad.

Con la cachemira, puedes estar relativamente segura de que el jersey durará mucho tiempo. Lo mejor es mirar la etiqueta: sólo si el tejido contiene al menos un 85% de lana de cachemira, la prenda puede llamarse cachemira. También en este caso, nuestro consejo es que optes por colores neutros como el negro, el beige, el gris o el azul oscuro, que combinan con muchas otras prendas de tu armario.

Un vestido de flores

Los vestidos con estampados florales son sencillamente perfectos para todo. Se pueden combinar de muchas maneras diferentes y no sólo en los días de verano. En otoño e invierno, por ejemplo, quedan muy bien con un jersey, botas y chaqueta de cuero.

Una blazer

Las blazers nunca pasan de moda y se sitúan siempre en los primeros puestos de todos los rankings de tendencias. Esto significa que podemos invertir con tranquilidad en un modelo de calidad que usaremos durante muchos años. Son extremadamente versátiles y podrás llevarlas en todo tipo de looks, desde los más arreglados de oficina a los más casual y relajados, con sudadera y vaqueros.