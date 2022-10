Cuando apenas faltan unas horas para la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2022, la infanta Sofía ha sorprendido subiéndose a sus primeros zapatos de tacón y con una sonrisa renovada (con ortodoncia invisible) iluminada por el brillo de labios.

SILVIA VÁZQUEZ

La infanta Sofía continúa atrapando flashes e inspirando titulares en los Premios Princesa de Asturias 2022. Aunque la gran protagonista de este evento es su hermana, la hija pequeña de los reyes también acapara buena parte de la atención mediática estos días por dos motivos: para empezar, porque su agenda de actos oficiales es bastante reducida y estos galardones ofrecen una de las mejores oportunidades del año para analizar cómo ha evolucionado su estilo, pero también porque sus looks, con un innegable gusto por las tendencias 'Gen Z' y decididamente más arriesgados que los de la princesa Leonor o la reina Letizia, son los que marcan la diferencia en cada aparición de la familia real.

Así ocurrió este jueves a su llegada a Oviedo, cuando asistió al tradicional concierto de la víspera de los Premios con un minivestido satinado de la firma española The Are, especializada en looks de invitada juveniles. Y en el acto matutino de este viernes, de nuevo, nos ha sorprendido al decantarse por primera vez en un evento público por unos zapatos de tacón, que ha combinado con un vestido de rayas y ha rematado con un maquillaje innovador.

Cuando apenas faltan unas horas para que se celebre la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, acto central de cada edición, durante la mañana del viernes los monarcas y sus hijas han recibido en audiencias en el Salón Covadonga del histórico Hotel de la Reconquista a los premiados de este 2022, a los presidentes de los jurados y a los miembros de los patronatos Princesa de Asturias y de la Fundación.

Como adelantábamos, para la ocasión la infanta Sofía ha estrenado un minivestido de color blanco con estampado de rayas en negro. Con cuello cerrado, manga corta y corte 'midi' con bajo asimétrico, esta pieza de Hugo Boss resulta bastante sencilla, de manera que los complementos ganan protagonismo. ¿Su apuesta? Unos salones en color negro con tacón moderado de Lodi, un tipo de zapato que su hermana también llevó hace unos años pero que ahora ha sustituido por diseños de tacón más alto.

Mención aparte merece su 'beauty look', marcado por un sutil toque de brillo de labios, un cosmético que, tras años olvidado en el fondo de nuestro neceser, con el auge de la estética de los años 2000 vuelve a estar de plena tendencia y se ha convertido en un imprescindible de maquillaje para las jovencísimas usuarias de TikTok. Además, en su sonrisa se aprecia el tratamiento estético al que se está sometiendo: la ortodoncia invisible con la que está alineando sus dientes.

Los gestos de belleza de la princesa Leonor también han llamado la atención, ya que ha trabajado su cabello con unas favorecedoras ondas y ha subido algunos puntos la intensidad de su maquillaje. Por su parte, la reina Letizia ha recuperado un vestido de Cherubina que ha conjuntado con sus pendientes más especiales.

Ahora solo falta esperar hasta las 18.30 horas de esta misma tarde, momento en el que está programada la llegada de los monarcas al Teatro Campoamor, para ver los looks más esperados y elegantes. Esta es la decimoctava vez que doña Letizia Ortiz asiste a la entrega de premios y la cuarta que lo hacen sus hijas. El debut de ambas se produjo en 2019, cuando Leonor de Borbón presidió la gala y pronunció su primer discurso en público a los 13 años en su papel de heredera y presidenta de la Fundación que organiza el acto. Desde entonces las dos jóvenes no se han perdido ninguna edición, lo que demuestra una vez más que la infanta Sofía es el mejor apoyo de su hermana para las fechas señaladas.

La agenda de los galardones continuará el sábado, cuando la familia real cerrará esta edición entregando el tradicional Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias. Este año la mención ha ido a parar a Cadavéu, en el Concejo de Valdés, por "haber sabido mantener la diversidad productiva en el medio rural, con la que han conseguido tanto fijar población como asegurar el relevo generacional, y por ser una comunidad viva y organizada".