Pilar Rubio: "A veces hay que ser un poquito egoísta y tener ese tiempo para cuidarte, porque si tú estás bien, puedes dar tu mejor versión"

Pilar Rubio ha presentado Selmark Tech by Pilar Rubio, su cuarta colaboración con la marca viguesa y que supone su primera colección cápsula deportiva. ¿Quieres saber lo que nos contó? No te pierdas la entrevista.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Que Pilar Rubio es una amante del deporte y la vida sana no es nada nuevo, y de hecho no es raro verla practicando deporte en sus redes sociales. Sin embargo, hasta ahora no la habíamos visto lanzarse al mundo del diseño para una colección cápsula de ropa deportiva, ¿y con quién mejor que con Selmark, la firma gallega con la que ya ha colaborado en tres ocasiones anteriores, para iniciarse en esta aventura? Así, la semana pasada la comunicadora presentó Selmark Tech by Pilar Rubio, su cuarta colaboración con la marca viguesa que llega precedida del éxito de las pasadas colecciones de baño.

Selmark Tech by Pilar Rubio se compone de cinco modelos clásicos para el armario de cualquier amante del deporte y del cuidado personal en general: top con copas extraíbles y tul de control, leggins en tres largos diferentes (versión ciclista, pirata y largo completo) con cintura alta reforzada, fundamental para la comodidad a la hora de practicar deporte, múltiples bolsillos y una presilla para accesorios. Y la prenda estrella: un cortavientos en color dorado mate que hará las delicias de las que no quieren perder el toque glam ni practicando deporte. Todas las prendas están disponibles de la talla S a la XL en color negro, azul claro desgastado y azul petróleo y cuentan con micro perforaciones para la sudoración y vivos reflectantes.

"Es mi cuarta colaboración con Selmark y la primera de colección deportiva. El deporte es mi pasión y he querido dar un giro a las prendas. Es fundamental que se adapte al cuerpo, que las costuras estén en el sitio adecuado y que los largos sean los correctos para según qué deporte. Con esta nueva colección todas las prendas son versátiles para practicar deporte en interior o en exterior. Lo importante es sacar tiempo para cuidarnos" comenta Pilar. Y añade: "la fuerza es el eje central de esta colección. He querido inspirarme en la fuerza que todos vemos, la física. Pero también en la mental y la emocional. Todas son fundamentales para nuestra salud y para el bienestar de cada uno".

Además, pudimos hablar con la presentadora sobre moda, influencias, deporte y nuevos proyectos. No te pierdas lo que nos contó.

La nueva colección Selmark Tech by Pilar Rubio está disponible en tiendas seleccionadas, El Corte Inglés y en la ecommerce de la marca.