¿Quieres hacerte un piercing? Estas son las tendencias más bonitas para 2022

Te chivamos cuáles serán los lugares más de moda en los que perforar tu piel para decorarla con las joyas más delicadas.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Los piercings han pasado de ser un símbolo de rebeldía a uno de estilo y glamour, y gran parte de la responsabilidad de que esto sea así la tienen 'influencers' como Chiara Ferragni y firmas de joyería como Aristocrazy o Agatha París, que han incluido este servicio en sus tiendas y convertido los piercings en un objeto de deseo. ¿Estás pensando en hacerte un piercing y quieres saber cuáles serán los lugares más trendy en los que llevarlo? Te contamos todas las tendencias en materia de piercings de 2022.

Mordeduras de serpiente

Aunque su nombre te eche un poco para atrás, te aseguramos que este piercing no tiene nada de venenoso. En realidad, se trata de hacerse más dos agujeros muy cerquita uno del otro en el cartílago exterior de la zona media de la oreja. Este piercing ya se popularizó en 2019 cuando la modelo Kaia Gerber decoró su oreja con él. Sin embargo, será a lo largo de 2022 cuando se convierta en una verdadera tendencia.

Piercing en el ombligo

Fue todo un furor a finales de los 90 y principios de los 2000, sobre todo gracias a referentes como Christina Aguilera, Britney Spears y Paris Hilton. Nadie esperaba que este piercing volviera a estar de moda ya que en los últimos años, los piercings en el ombligo habían desaparecido por completo de la escena. Ahora, con el auge de la tendencia Y2K (o la moda de los dosmiles) vuelven a ponerse de moda ya que el ombligo volverá a hacer su aparición en los estilismos con faldas y pantalones de tiro muy bajo y crop tops.

Piercing en la nariz

Durante mucho tiempo, el piercing en la nariz fue una de las tendencias más demandas, y ahora vuelve a escena pero con una variación. La nueva tendencia para 2022 sitúa este piercing un poco más alto de lo que estamos acostumbradas y siempre llevando un brillatito o una pieza de joyería discreta. Se puede combinar también con el septum de la nariz si lo llevas o incluso con tu antiguo arito.

Piercing orbital

Pese a que hizo su aparición en 2021, será este año cuando alcance su máximo apogeo. El piercing orbital es un piercing en la oreja pero con una característica especial: se perforan dos agujeros al mismo tiempo y a diferentes alturas, que luego se conectan entre sí con una pieza de joyería (normalmente un aro).

Piercing helix flat

Otro piercing en la oreja que está muy de moda este año y que, al igual que ocurre con el el piercing de helix delantera, es uno de los más raros, es el llamado piercing plano o helix flat. A diferencia de otros piercings, con este no se perfora el borde de la oreja, sino la parte plana de la mitad superior de la misma.

Diseño de oreja

Probablemente la mayor tendencia en materia de piercings en 2020 y 2021 fue, con diferencia, la llamada 'curated ear', que no es otra cosa que una oreja cuidada y adornada con un montón de piercings delicados que combinan entre sí. Y este año, además, los piercings en las orejas están tan de moda que uno o dos piercings por sí solos ya no son suficientes. Fiel al lema 'más es más', la tendencia del diseño de orejas consiste en decorar toda la oreja con pequeñas piezas de joyería, aros y brillantitos.

Consejo: Si no te atreves o no quieres hacerte piercings verdaderos, siempre puedes utilizar ear cuffs en aquellos lugares que no quieres perforar para conseguir el mismo efecto.