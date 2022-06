Hablamos con el diseñador Philipp Plein, el 'enfant terrible' del sector de la moda, con ocasión de la presentación de su colección de eyewear en su tienda de Barcelona.

Rosa Gil

Philipp Plein tiene fama de polémico, y el mismo asegura que "no tiene miedo a la controversia", aunque tampoco la busca. Arriesgado, creativo y siempre icónico, el diseñador alemán organiza desfiles de moda en el Metaverso, acoge las criptomonedas y vive en busca de nuevos desafíos. Lo entrevistamos en Barcelona con ocasión de la presentación de su nueva línea de eyewear, realizada en colaboración con la marca De Rigo.

¿Cómo describiría su nueva colección de gafas?

Explosiva, icónica y original. Es una línea que revoluciona los códigos del eyewear, con un diseño decisivo e innovador que expresa la poderosa personalidad de la marca. La colección luce estética maximalista y presenta formas ultraatrevidas, cada una caracterizada por la atención meticulosa a los materiales y los detalles estilísticos: de acetatos exclusivos a cristales de espejo con detalles logomanía, de cristales personalizados a estructuras de titanio, de calaveras y cadenas hasta efecto tachonado.

¿Cuál es su propia experiencia con este accesorio?

Me encantan las gafas. Creé una colección una vez, y la distribuí en mis tiendas. Era una serie limitada, pero entendí que podría haberla explotado en todo su potencial si hubiera tenido un 'partner'. La respuesta fue De Rigo. Es una asociación que me enorgullece mucho.

¿Por qué gafas?

Siempre me han fascinado, porque es uno de los accesorios más reconocibles que existen. ¡Porque se llevan sobre la cara! Es fantástico trabajar en una categoría que ayuda a celebrar y enfatizar la belleza y el alma de la persona que la lleva. Siempre he creado tendencias en el mundo de la moda, y me hace feliz poder hacerlo con una colección de eyewear.

¿Cómo lleva la personalidad de su marca, su espíritu… a una colección así?

Las gafas reflejan mi identidad y mi carácter icónico. Trabajo en cada producto sabiendo lo que el cliente espera de mí. He creado una colección en perfecta simbiosis con la marca, al mismo tiempo contemporánea e innovadora, en el segmento del eyewear de lujo. La gama es amplia: formas geométricas, modelos de aviador… Podemos vestir a un público que aprecia la marca, pero que, sobre todo, aprecia la novedad del diseño.

Tengo entendido que su próximo paso será diseñar apartamentos de lujo.

Firmamos un acuerdo en Milán y Roma para abrir apartamentos con servicios de lujo; hay un mercado para esta demanda y quería aprovechar la oportunidad. La empresa está diversificando el negocio y buscando nuevas categorías de crecimiento. En el primer trimestre de 2023, por ejemplo, inauguraremos el primer hotel Plein, en Milán. Será un formato completamente nuevo, con el cliente en el centro de una experiencia inmersiva.

Tiene una concept store que acepta criptomonedas, ha hecho desfiles digitales y ha participado en la fashion week del Metaverso. ¿Qué viene ahora?

¡Múltiples proyectos! La expansión y el relanzamiento de Plein Sport, el relanzamiento de Billionaire, The Plein Hotel… Y, por supuesto, mantendremos el ritmo en el Metaverso para extendernos a nuevas comunidades y públicos objetivos.

¿Se volverá virtual el mundo de la moda?

Me considero un pionero. Mi empresa siempre ha apostado por lo digital y, desde la pandemia, hemos acelerado algunos procesos. Hemos hecho desfiles digitales, en colaboración con el artista 3D Antoni Tudisco, especialista en arte digital, para llevar a ese plano un mensaje que, hasta ese momento, siempre había sido físico. Esto nunca reemplazará nuestra estrategia y comunicación de marca, pero debemos ser flexibles, dinámicos y rápidos en la implementación de nuevas estrategias.

¿Dónde está el lugar de lo presencial en el sector, ahora mismo?

Las tiendas físicas están creciendo porque tenemos clientes a los que queremos ofrecer la posibilidad de comprar offline con una experiencia creada a la medida. En el sector del lujo, lo digital nunca podrá tomar el relevo de lo presencial. La experiencia del cliente sigue estando en el centro y tenemos que ofrecerle la mejor experiencia de compra que el personal de la tienda sea capaz de darles. Lo digital completa a lo presencial, no lo reemplaza.

En España, Philipp Plein cuenta con cinco tiendas.

A los españoles les encantan la moda y los adornos, y Philipp Plein está a la altura de sus expectativas.

¿Por qué cree que tiene esta reputación de rebelde en la industria de la moda?

¿Por qué? Es difícil encontrar una respuesta. He construido una empresa en un panorama extremadamente competitivo, donde una marca como Philipp Plein quita cuotas de mercado. El hecho de que yo haya sido capaz de consolidarme como diseñador, empresa y empresario… es algo que crea malestar.

¿Le gusta la polémica?

Simplemente: no le tengo miedo. Soy una marca que polariza opiniones, y soy consciente de ello.

Empezó usted diseñando muebles. ¿Qué piensa, ahora, de sus primeros pasos en este sector?

Me encanta hablar de mi historia personal, ya que mi pasado define quién soy ahora, y me permitió mejorar y entender cómo podía crecer. Empecé diseñando muebles, en efecto, y me enorgullece anunciar una nueva licencia de mobiliario que presentaré en el Salone del Mobile, el próximo 7 de junio.

¿Hay algo que no haya hecho y que tenga ganas de acometer?

Seguro que ahí algo ahí fuera. ¡Y estoy listo para ir a por ello!