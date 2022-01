Los pendientes de Bimba y Lola de Pippa Middleton que alegran cualquier look

La hermana de Kate Middleton ha recuperado de su joyero este accesorio que, combinado con un mono rojo, no podía haber obtenido mejor resultado.

Julia García

Hubo un tiempo, no hace tanto (si es que una década no te parece mucho), en el que Pippa Middleton se convirtió en la 'it girl' de moda en Europa. Todas queríamos saber cómo sería su próximo look, da igual si era para salir de paseo por Londres o para una alfombra roja glamurosa. Poco a poco, la hermana de Kate decidió alejarse de la vida pública y pasar a un segundo plano a nivel mediático. Lo consiguió, pero la que tuvo, retuvo, así que cada vez que asoma los focos apuntan directamente a ella. No es para menos porque su armario siempre tiene algo que decir.

Buen ejemplo de ello es el look minimalista que conecta de lleno con el estilo de su hermana que ha lucido para disfrutar en Londres del espectáculo Luzia, obra del Circo del Sol, inspirado en la cultura mexicana. Pippa, que ha asistido acompañada de su marido, James Matthews, ha sorprendido por elegir el color favorito de su hermana, el rojo. Lo ha hecho, además, con un conjunto minimalista, totalmente liso, como es también habitual en el estilo de la esposa del príncipe Guillermo.

Aunque parece un mono de pantalón y manga largo a simple vista, a nosotras nos recuerda a un dos piezas formado por un pantalón de sastrería y un jersey de punto, ambos en el mismo rojo, que ya llevó en un evento antes de la pandemia, en el año 2019. Ese conjunto es de Alexander McQueen, una de las firmas de cabecera de Kate Middleton, lo cual entronca con esa idea expuesta al comienzo de la pieza de que el look de Pippa recuerda a los de su hermana.

En cualquier caso, del outfit que ha mostrado Pippa en Londres, todo rojo a excepción de un abrigo largo en color negro con el que ha roto la monocromía del conjunto, destacan también los complementos. Y no solo los zapatos de tacón de Gianvito Rossi o el bolso tipo clutch creado por la diseñadora Elizabeth Sutton, una edición especial (solo 100 piezas) en colaboración con ‘Eden Rocks’, el resort propiedad de la familia del marido de Pippa, James Matthews, en la isla caribeña de San Bartolomé.

El complemento que más nos ha sorprendido ha sido los pendientes. Largos y con flecos que combinan el rojo y el azul, son obra de la marca española Bimba&Lola. Pippa ha recurrido a la marca viguesa de las hermanas Uxía y María Domínguez, sobrinas de Adolfo Domínguez, para completar un look repleto de prendas de lujo. Y el resultado es ideal, como puedes ver en las imágenes de Pippa a su llegada al Royal Albert Hall de la capital inglesa.

Desgraciadamente, si te gustan tanto como a nosotras los pendientes en cuestión, te vas a quedar con las ganas de conseguirlos porque pertenecen a una colección de 2018, por lo que ya no están a la venta, lo cual no quita que sean muy originales y versátiles, perfectos para poner la guinda a un outfit sobresaliente como el de Pippa Middleton.