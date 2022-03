El truco de Paula Echevarría para transformar cualquier look de invitada a una boda por completo

La actriz sabe que cuál es el accesorio más sofisticado que lo cambia todo en solo un segundo.

Julia García

Hay días tan especiales en los que es mejor hacer una apuesta segura en cuestión de estilo. Eso habrá pensado Paula Echevarría a la hora de construir el look con el que ha celebrado las bodas de oro de sus padres, Luis Echevarría y Elena Colondrón. Es verdad que no ha elegido un vestido, que a priori sería lo primero que nos viene a todas a la cabeza para un evento así. En esto sí ha tomado cierto riesgo. Pero todos los elementos más habituales en los looks de fiesta e invitada de la actriz asturiana están presentes en el conjunto de falda de tubo de talle alto y top rosa firmado por Alicia Rueda Atelier (es sabida la predilección de Paula por esta firma española).

En las dos piezas están presentes el estampado floral y las mangas abullonadas. El primero, en la falda de color blanco sobre la que lucen, muy elegantes, flores en tonos azul y rosa empolvado, el mismo en el que esta diseñado el top a juego. Este, totalmente liso, destaca por el diseño de sus mangas cargadas de volumen, sobre todo a la altura de los hombros, que se elevan muy por encima del cuello.

Junto a las dos prendas descritas, Paula Echevarría ha lucido unos elegantes zapatos de tacón decorados con originales pliegues de Just Ene y el detalle más trendy del outfit, unos guantes largos en color granate.

Este último es un detalle clásico que parecía haberse olvidado pero que fue recuperado hace ya un par de temporadas sobre las pasarelas y alfombras rojas. De hecho, Rosalía fue una de las que jugó con ellos en la última gala de los Billboard de la música latina al aparecer con un vestido amarillo y guantes XL blancos firmados por Valentino.

En la mayoría de las fotos familiares que ha compartido Paula Echevarría en su perfil de Instagram junto a sus padres, su pareja, Miguel Torres, su hermano Luisma y su hija mayor, Daniela, no aparece con ellos, pero al final de la galería si se aprecia muy bien su efecto en el look al aparecer con los guantes en una imagen junto a su madre y su hija.

Unos pendientes largos y extragrandes completan un estilismo para el que ha escogido llevar el pelo recogido y peinado con raya en medio. El resultado final es espectacular, de esos que envejecen bien en el álbum de fotos familiar, donde este día tendrá, a buen seguro, un protagonismo especial para Paula Echevarría. "Un día para recordar... Tanto amor, tanta emoción... Y es que 50 años son un maravilloso motivo para celebrar. Gracias a todos los que estuvisteis con nosotros", ha escrito la actriz junto a los recuerdos fotográficos de la celebración.