Paula Echevarría tiene el traje blanco ideal para casarse

Un dos piezas de Inés Martín Alcalde que no puede ser más ideal para una boda civil.

Julia García

Paula Echevarría ha vuelto a vestirse de novia pero esta vez no ha sido para casarse en la realidad como cuando lo hizo con David Bustamante en 2006 ni tampoco en la ficción como cuando convertida en Ana de Velvet le dio el "sí, quiero" a Alberto, personaje encarnado por Miguel Ángel Silvestre. Esta vez ha sido para participar en un proyecto televisivo del que de momento no tenemos más detalles que el look escogido por la intérprete para la ocasión. Eso sí, ¡menudo look!

Se trata de un traje de impoluto color blanco de la colección de Ines Martín Alcalde, una de las diseñadoras favoritas por famosas influencers de nuestro país como María Fernández-Rubíes, María Pombo o María García Jaime.

Está confeccionado en georgette plisado tanto el pantalón de pinzas como la chaqueta larga de bolsillos en plastrón, grandes solapas y diseño cruzado que sienta como un guante. Desde la firma lo proponen llevar sin nada debajo con lazada a la cintura para conseguir un efecto estilizador pero la asturiana ha preferido llevarla suelta con los botones abrochados.

La decisión de Paula Echevarría ha sido combinarlo con unos zapatos de tacón de Magrit en tono vainilla y unos llamativos pendientes verdes en cascada de los que no sabemos su procedencia más allá de que fueron un regalo del diseñador Michael Costello hace unos días cuando por fin se "desvirtualizaron" tras varios años en los que la artista se había convertido en su musa tras lucir diseños como el que conquistó a todos en la pasada gala de los premios Woman con sus mangas murciélago.

Todo un acierto de estilismo si estás pensando en qué ponerte para celebrar una boda civil en tiempos de pandemia en los que la discreción y la sobriedad se ha impuesto en tendencias nupciales por motivos obvios. Pero como bien ha demostrado la actriz no hace falta adquirir un compromiso con tu pareja para enfundarse en un dúo como este.

Los dos piezas blancos como tendencia

Muchas son las evidencias de que los conjuntos blanco nuclear están llamados a triunfar esta temporada: Chenoa presumió de uno en Tu cara me suena, Eva González dio la bienvenida al 2022 con uno de top y falda larga cargado de brillos, Amaia Salamanca sorprendió con un sastre tradicional llevado de manera completamente atípica... escaparse de esta tendencia no está contemplado.