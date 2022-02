Si tienes un evento especial, tan solo necesitarás descubrir el poder del 'total black' para dar con un look acertadísimo, elegante y especial.

Cecilia Franco

Cuando tenemos previsto, desde hace tiempo, una cena muy especial, lo único que tenemos en mente es dar con el look indicado. Y aunque las tendencias del color y el estilo retro están a la orden del día, es cierto que para esas ocasiones es mejor apostar por lo seguro. Puede que se te vengan a la mente cientos de ideas, pero ninguna tan especial y mágica como la de apostar por el 'total black', como ha hecho Paula Echevarría.

Para muchas el tema de ir "todo al negro" les puede saber a poco. Sin embargo, si algo tiene Paula Echevarría es la capacidad de que amemos con todas nuestras fuerzas cualquiera de sus propuestas. Los looks 'total black' pueden parecer apagados, pero en realidad se trata de una opción muy pero que muy acertada si sabes dar con prendas que desprendan elegancia como, por ejemplo, el tejido de satén y encontrar una combinación excepcional.

Paula Echevarría se ha convertido en todo un icono de estilo y además de conquistarnos con las tendencias más clásicas como es el estilo 'navy', también tiene claro que para cualquier ocasión especial solo es necesario cumplir con la fórmula del clásico 'total black'. Paula ha apostado por un vestido satinado de la firma House of CB de mangas abullonadas, falda asimétrica con detalles drapeados que ayudan a estilizar muchísimo las piernas y que ha completado con unas maxi botas de la firma Guess. Para romper con el monocolor y dar un extra deslumbrante, ha optado por los complementos joya con un bolsito de Susana Kumar y pendientes de Chanel destacados por la presencia de la logomanía.

Con esta combinación se cumple la fórmula del 'menos es más', tan solo debes descubrirla por ti misma y adaptarla a tu propio estilo. El truco para lograr un look elegante en el punto más acertado está en apostar por el look completo en negro y dar con los complementos joya más especiales. Con 'taconazos', botas maxi, botines… Descubre la versatilidad que te ofrecerá un look 'total black', prueba con diferentes opciones y apuesta por aquella que más te guste. ¡Todas las propuestas te encantarán!