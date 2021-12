¿En qué consiste el efecto origami de Paula Echevarría?

Sin palabras: así nos hemos quedado al ver el mono de fiesta con mangas abullonadas y efecto origami con el que Paula Echevarría cegó los flashes.

Clara Hernández

Galáctico, retrofuturista y superatrevido.. Así ha sido el look de mono con lentejuelas y con mangas abullonadas con efecto origami con el que Paula Echevarría ha sorprendido en la fiesta del jueves por la noche organizada por Möet Chandon en el Teatro Real, y en el que la actriz ha aportado rayos cegadores a la idea de 'efervescencia' que bautizaba el evento (el nombre completo era Möet Chandon Effervescence), una especie de chispazo con sabor a pista de baile.

Sin duda son los los volúmenes desbordantes de las mangas, elaborados con las pautas arduas y geométricas que evocan el origami oriental, lo más llamativo de una prenda color rosada y nácar de escote abrupto en pico (en realidad, una tela en color nude tapa parte de la aparente abertura) y adornos de 'pailletes' rosas y plateadas. Un cinturón metalizado (que marcaba cintura para estilizar), unos stilletos semitransparentes joya con adornos brillantes en la puntera y un gran anillo en su mano izquierda son los accesorios con los que Paula Echevarría ha demostrado que a veces se cumple la máxima de "más es más".

Más sobrio ha sido su look beauty, pero igualmente alegre y con tonos festivos, como el coral de los labios y el melocotón en las mejillas.

En cuanto a la mascarilla que ha elegido, se trata del mismo modelo negro personalizado con una P escrita en mayúsculas y dibujada con brillos tipo cristal en un lateral con el que ya revolucionó las redes el año pasado. Fabricada en seda y algodón, se trata de un modelo de la firma Susana Kumar, que también las vende en color blanco.

Este viernes, Paula Echevarría revelaba al fin el nombre del responsable de su look. "Me enfundé en este mono de Michael Costello, una pieza que quien entienda un mínimo dem oda, tejidos y hechuras, sabe nada más verlo que es una auténtica joya", explicó, haciendo alusión a la marca que también firmó el espectacular vestido, también protagonizado por volúmenes, que llevó en la entrega de premios de los Premios Woman Planet.

"Llevé unas joyas preciosas de Tous y unos zapatos dignos de la misma Cenicienta de Magrit", continúa.

El look de Paula Echevarría representa el lado más audaz y extremo de la moda 'glow' que estuvo presente, de forma más moderada, en muchos del resto de los looks de las invitadas, entre las que destacaron Victoria Federica o Gara Arias, también con looks brillantes y metalizados.

Esta temporada los brillos han vuelto a la moda con fuerza en forma de lentejuelas en distintos colores y diferentes disposiciones. Así, Sandra Bullock nos ilustraba hace unos días sobre cómo convertir un sensual mono de lentejuelas en un look apto para cenas de empresa. Y Rocío Osorno deslumbraba con un vestido de tirantes corto de pailettes multicolores que terminaba en plumas amarillas (sí, una fantasía).

