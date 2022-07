Paula Echevarría demuestra que las mangas abullonadas también se llevan en el campo

La actriz ha llevado un vestido de Coosy que nos fascina y está rebajado

Noelia Murillo

Paula Echevarría lleva meses e, incluso, años, demostrando que existen infinidad de estilismos ideales para cada época del año y para evento en particular. Lo cierto es que no nos podemos quejar de variedad en su Instagram, donde podemos ver algunos de sus looks más destacados para ocasiones especiales, como el que llevó en la famosa fiesta pirata celebrada en Malta hace unos meses con motivo del cumpleaños de Sandra García Sanjuán, propietaria del grupo Starlite.

Tampoco se nos olvida ni podemos pasar por alto el vestido blanco que eligió para el bautizo de su hijo Miguel a principios de junio, que estamos seguras de que muchas novias lo replicarán en sus días más especiales. No obstante, si por algo destaca el perfil de la actriz es por su gran variedad de estilismos de cara a encuentros informales, como paseos por la ciudad, tardes con amigas y, más recientemente, mañanas en el campo al más puro estilo rural. Y es que Paula Echevarría parece estar tomándose un descanso en Ronda, Málaga, y por supuesto allí no podía faltar uno de esos conjuntos que nos gusta analizar al detalle.

En esta ocasión, la hemos podido ver con un vestido que no podemos quitarnos de la cabeza y que, seguro, se puede convertir en una de tus opciones preferidas para ir al campo e intentar, en la medida de lo posible, pasar poco calor. En concreto, la 'influencer' ha llevado un vestido de Coosy. En concreto, el modelo Trópico, una prenda confeccionada en algodón con un curioso y original estampado de palmeras. Se trata de un vestido midi, lo que indica que puede crear el efecto de piernas más largas, y cuenta con un escote cruzado.

No obstante, si hay algo que nos encanta han sido sus mangas abullonadas. Estas son perfectas para no abrasarte cuando el sol está de canto, puesto que no aprietan en la zona de la axila y eso evita, en cierto modo, sudar en exceso. Lo que sí conviene apuntar es que el vestido se puede llevar unido (esto es, como si se tratase de una única prenda) o bien optar por separarlo como si se tratase de un conjunto de 'crop top' y falda, dejando a la vista parte del abdomen, como ha hecho Paula Echevarría. Su precio actual es de 144 euros con rebaja y está disponible actualmente en varias tallas.

Para completar esta propuesta, la actriz se ha decantado por un elegantísimo sombrero canotier de paja natural de origen mexicano de su propia marca de moda, Space Flamingo, que puedes conseguir ahora por 37,80 euros, ideal para evitar el sol en las horas más peligrosas del día. Asimismo, ha elegido unos sorprendentes pendientes largos de Lausett, a juego con el blanco de fondo del vestido, así como sus correspondientes gafas de sol. ¡Faltaría más!