Paula Echevarría apoya la tendencia logomanía con el bolso todoterreno más 'trendy'

La tendencia 'vintage' protagonizada por los logos de las firmas, vuelve este 2022 con ideas de fondo de armario como la que nos presenta Paula Echevarría.

Cecilia Franco

A lo largo de este año seguro que habrás escuchado hablar de la logomanía en el mundo de la moda. Una tendencia que ha encontrado cabida en pasarela en más de una temporada, colaboraciones como la de Kim Kardashian con Fendi y Skims, así como 'lookazos' de 'street style' como el que nos presenta ahora Paula Echevarría y su bolso logomanía más 'trendy' de la temporada.

El mundo de la moda no deja de sorprendernos, y el 'street style' no se cansa de darnos lecciones de estilo y de mostrarnos con claridad las tendencias más llamativas. Este año 2021 ha estado marcado por el 'patchwork', por estampados retro o aberturas 'cut out' inesperadas. Pero si tenemos que hablar de una tendencia (inesperada) que ha triunfado en 2021, esa es la unión del bolso y la logomanía.

El regreso de la logomanía está más presente que nunca y parece que va a seguir acaparando protagonismo este nuevo año como medio de autoexpresión, tanto para las firmas que la estampan en sus creaciones como para los compradores que las lucen.

¿Los reyes de la logomanía en 2022? Sin duda, seguirán siendo los bolsos. Este complemento se ha declarado auténtico fan de los logos. Paula Echevarría parece que también se declara amante de los emblemas y de ese reconocimiento a las marcas con un bolso de piel de la firma Space Flamingo (175 €). Un diseño básico negro que destaca por el logo de la firma en dorado y el detalle del tejido relieve.

De hecho, ha completado su look con un abrigo de paño en verde botella de la misma firma, pantalón negro efecto cuero de Calzedonia, botas altas militares de Stradivarius y el jersey de la firma de Yliana Yepez que también destaca por la doble 'Y' logo de la firma. Un diseño en blanco y negro que resalta por ese contraste y apoyo a esta tendencia.

Vuelve la logomanía, la tendencia 'vintage' de la temporada Ver 11 fotos

-Paula Echevarría juega al contraste con el jersey damero de Mango que mejor combina con leggings efecto cuero.

-Crea un look de contrastes con la blazer bicolor más original de Paula Echevarría y marca la diferencia.

¿Aún no has descubierto la fórmula infalible del logo? Estas son algunas ideas que puedes incorporar a tus looks diarios, para que no te pierdas la tendencia 'vintage' que va a seguir conquistando Instagram este año 2022. ¡Caerás en sus redes!