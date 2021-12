Atrévete con la blazer más original de Paula Echevarría y crea looks en tendencia marcados por esos contrastes llenos de estilo.

Cecilia Franco

Los looks que destacan en el 'street style' siempre tienen relación con esas prendas y complementos que todas tenemos en el armario. Estarás con nosotras que las americanas son el claro ejemplo de esa transformación. Marcan la diferencia sin ninguna duda y en llevarla o no llevarla, está el resultado de un look ganador. Y más si incorporas la tendencia bicolor como ha hecho Paula Echevarría.

Desde que comenzó la temporada otoño-invierno, los looks bicolor se han apoderado de nuestro armario en todos los sentidos. Y aunque ya sabíamos que las combinaciones 'black & white' son infalibles, ya lo demostró la actriz con el jersey damero de Mango que mejor combina con cuero, ahora el 'street style' va más allá con contrastes realmente estilosos.

Rocío Osorno ya nos dio una pista con un vestido de invitada de Mango que avisaba de ese cambio, y no pasó mucho tiempo cuando, junto a esto, se unió ese estampado damero. Pero, parece que esta moda no se ha quedado estancada y ha ido avanzando hasta llegar a esas prendas más especiales y llamativas.

Amantes de las blazers, si estáis pensando en renovar alguna de las que tenéis en el armario, por la razón que sea, solo debéis tener en cuenta que si queréis haceros con un diseño en tendencia, el que nos descubre Paula Echevarría es todo lo que necesitáis.

"Black or white? Both!". Un diseño que nace de la creatividad del diseñador Pelayo Díaz junto a la firma The Extreme Collection, y que da como resultado una prenda diferente, rompedora y original. Esta blazer, pertenece a la Colección Cápsula de edición limitada hecha en España y juega al contraste extremo entre el blanco y negro, texturas y el tono dorado y negro de los botones.

Si lo que buscas es originalidad, esta es tu blazer y así lo debes combinar. ¿Cómo? Paula Echevarría sabe que la mejor forma para que destaque por sí misma esta prenda es creando un 'total black' con jersey, pantalón efecto cuero y botas militares altas. De esta forma, también crearás un notable contraste entre el estilo cañero y elegante. ¿Te atreves?