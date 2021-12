Los abrigos blancos son tendencia y el de Paula Echevarría es perfecto para iluminar el invierno. Eso sí, ojo porque se está agotando.

Los abrigos blancos no solo son tendencia, sino una de las prendas más elegantes del invierno. Por eso, si has visto el último look de Paula Echevarría —que la actriz ha publicado este jueves— y en el que aparece con el abrigo, seguramente, más luminoso de su armario (en color blanco-crema), seguro que recuerdas esa prenda capaz de elevar cualquier estilismo de invierno y ante la que hemos sentido un flechazo inmediato.

Se trata de un modelo de paño mezcla de lana con doble botonadura frontal y con cinturón (que la asturiana ha preferido llevar desanudado en las fotos) con longitud por debajo de la rodilla y de la firma Guess Jeans, en cuya página web está disponible por un precio de 229,90 euros. Eso sí, una advertencia: el 'efecto Paula Echevarría' está en marcha y algunas de las tallas ya han volado, mientras que de la talla L, por ejemplo, solo quedan los "últimos artículos disponibles", anuncian desde Guess.

Además de envolvernos en una ráfaga inmaculada y polar, la intérprete de la serie 'Los nuestros' nos ha mostrado una combinación infalible para la temporada (y cualquier plan) y preparada para combatir las bajas temperaturas. Nos referimos a los pantalones con efecto piel 'Nina' de Antik Batik (200 euros) en color burdeos, cuya silueta con talle alto y cinturón del mismo material estiliza la figura.

Una camisa de la misma firma (Antik Batik) de seda semitransparente estampada con motivos florales y de cachemira (el modelo Illana, 275 euros) aportan el toque folk y romántico a este conjunto versátil, que ella ha completado con un bolso negro de mano de Longchamp y botas altas de terciopelo alto. Un detalle: Paula Echevarría, experta 'trend setter', nos anima a llevar los pantalones por dentro de las botas.

Además de capas, plumíferos y prendas acolchadas, los atemporales abrigos de paño siguen siendo uno de los grandes protagonistas del invierno, como ya nos confirmaron antes que Paula, Anne Hathaway (amante de un modelo de color amarillo oversize) o Kate Middleton (apasionada de todas sus versiones y en distintos colores).

