¿Qué son los 'parachute pants' y por qué están arrasando?

Entre un estilo cargo y 'balloon' estos pantalones prometen convertirse en los más exitosos de la temporada. ¿Te sumas a la tendencia?

Tamara Conde

Han sido los pantalones más virales del verano (a pesar de ser largos) y prometen convertirse en los más exitosos de la próxima temporada de otoño-invierno. Ya no hay tienda que no los tenga y cada vez son más las 'influencers' y 'celebrities' que se suman a la tendencia, adaptándolos a su estilo y llenando sus looks de personalidad. Los 'parachute pants' toman ese nombre por un lado, por la tela de la que están hechos, que simulan a la de un paracaídas y por otro, por el 'efecto aire' que crea su anchura. Con frunces en la cintura y en los tobillos y mayoritariamente de tiro bajo (que también es tendencia), estos pantalones tienen un estilo atrevido y original que se sale completamente de la línea de lo que hemos podido ver en las pasadas temporadas dónde reinaba el tiro alto y los diseños más ajustados.

Como muchas otras, esta tendencia noventera ha llegado para quedarse, y no nos puede gustar más. Hailey Bieber, Kendall Jenner o Bella Hadid han sido algunas de las muchas famosas que ya han incorporado esta prenda a sus armarios y ha sido gracias a ellas que hemos podido comprobar lo bien que sientan. Y es que si lo que quieres es salir de tu zona de 'confort' y atreverte con un look más 'urban', estos son los pantalones que necesitas.

¿Por qué triunfan tanto estos pantalones?

Está claro que cuando una moda se viraliza se vuelve imparable. Instagram y TikTok se han convertido en la fuente de inspiración para muchas personas, a través de la cuál no solo estamos al tanto de cuáles son las últimas tendencias, sino también de cómo se llevan estas y todo tipo de ideas para combinarlas. Y los 'parachute pants' no han sido menos. La diversidad de estilos y perfiles que podemos encontrar en las redes sociales ha sido la demostración perfecta de que son una prenda muy versátil, que puede adaptarse a todos los estilos y, lo mejor de todo, que gracias a su tejido y a su cintura elástica, son muy cómodos.

Un 'tank top' es la combinación más repetida, pues es básico, sencillo y, además, otra tendencia arrasadora. Pero las opciones son infinitas, y en cuánto lleguen las temperaturas más bajas, podremos verlos adaptados a la época de entretiempo con jerséis, botas o sudaderas.

Parece que muy pocas se están resistiendo a esta moda que ya ha invadido el 'street style' y los escaparates de nuestras tiendas favoritas. Es por eso que, hemos hecho una selección de los 'parachute pants' que ya se están agotando. ¡Aún estás a tiempo de hacerte con unos!