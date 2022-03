Los pantalones perfectos existen y son de Primark, palabra de Paula Echevarría

La actriz se olvida de los tonos vibrantes y encuentra así el pantalón perfecto de fondo de armario que sienta de maravilla.

Cecilia Franco

Llevamos tiempo buscando el pantalón perfecto. No sabemos exactamente cuánto, pero la realidad es que hemos recorrido gran cantidad de tiendas, hemos pasado por todos sus probadores y todavía no hemos dado con el pantalón que se adapte a nuestro cuerpo y alcance la perfección. Pues bien, ya podemos decir que lo hemos conseguido, gracias a Paula Echevarría y el pantalón de Primark que sienta como un guante.

A muchas de nosotras, este tema nos ha traído de cabeza. ¿Cuántas veces nos hemos probado un pantalón y no nos ha convencido lo suficiente? De las piernas bien, pero de la cadera ancho o con un tiro demasiado alto, incómodo por su tejido… Encontrar la prenda perfecta que se ajuste a nuestras necesidades, no era una tarea sencilla, pero sabíamos que no imposible y así lo ha demostrado Paula Echevarría.

La actriz que se ha convertido en una auténtica fan del color verde que está arrasando y de los tonos vibrantes llenos de vitamina, ha decidido dar a su armario un amplio abanico de colores sin ningún tipo de restricción. Y es que no ha querido dejar de lado a los tonos neutros y nos ha descubierto, de esta forma, la prenda que justo todas necesitábamos encontrar. Porque aunque los colores más vivos están predominando entre los looks de las que más saben de moda, no hay que olvidar todo lo que un look neutro de fondo de armario nos puede ofrecer.

Paula de esta manera nos da motivos para volver a creer en los neutros, más bien en el 'total brown', con los pantalones que además de moldear la figura, son 'low cost'. Este diseño que alcanza la perfección, lo puedes encontrar en Primark. Su tono marrón, su corte ligeramente acampanado y tiro alto, es el diseño que andábamos buscando, más allá de los clásicos jeans. Porque un pantalón marrón puede ser la opción perfecta para apostar por básicos, saliendo de la fórmula clásica y poder crear así un 'total look' en esta gama de colores.

De hecho, Paula ha combinado estos pantalones con maestría al incluir una chaqueta de borreguito en tono beige de Rails, camiseta de rayas marineras de Cool The Sack, bolsito de Louis Vuitton, y, por supuesto, el calzado por excelencia del 'street style': las Converse. Estas zapatillas clásicas serán el combo perfecto de estos pantalones con los que andarás comodísima.