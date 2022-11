El pantalón cargo de la princesa Leonor es también el favorito de Harper Beckham

La hija de los reyes de España y la de los Beckham han encontrado sorprendentemente un punto común en su armario este otoño.

Julia García

El estilo de la princesa Leonor y el de Harper Beckham no parecen tener demasiado en común. El de la primera es mucho más maduro -tiene 17 años frente a los 11 que cumplió el pasado verano la hija de David y Victoria Beckham– y sobrio teniendo en cuenta la posición que ocupa en la línea de sucesión al trono en la familia real española porque en él no faltan los vestidos sencillos, las bailarinas, los trajes de chaqueta y pantalón o las blusas.

El de la segunda, en cambio, es el de toda una fashionista en potencia que no tiene miedo a atreverse con prendas y combinaciones arriesgadas a pesar de su corta edad –su look de vestido de encaje con zapatillas para acudir al desfile de la firma de su madre en la Semana de la Moda de París fue de lo más comentado– además de piezas informales como vaqueros, tops o sudaderas. Sin embargo, ambos armarios acaban de encontrar un punto de encuentro que no es otro que el pantalón cargo de color blanco.

El pantalón que la princesa Leonor lució hace tan solo unos días en Cadavedo con motivo de su visita al nombrado como Pueblo Ejemplar de Asturias de 2022 está de moda por su diseño cargo, ese por el que es ancho y cuenta con bolsillos en los laterales de ambas piernas. Y precisamente esta tendencia es la que ha conectado a la hija mayor de don Felipe y doña Letizia con Harper Seven ya que esta última acaba de llevar un modelo muy similar en su última aparición pública.

La pequeña de la familia Beckham ha acudido junto a su madre Victoria y dos de sus hermanos, Cruz y Romeo, a apoyar a su padre en el estreno de su documental para Disney+ que lleva por título Save Our Squad –la ausencia de Brooklyn Beckham y su mujer Nicola Peltz ha despertado aún más los rumores de tensión en el clan por la mala relación existente entre la millonaria joven y su suegra– y lo ha hecho vestida con un jersey de intenso color azul, unas zapatillas a juego y los mencionados pantalones cargo en color blanco.

Dos pruebas evidentes de que el pantalón cargo es una de las prendas estrella de la temporada en cualquiera de sus versiones, la cual seguiremos viendo sin parar en los próximos meses.