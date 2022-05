La trayectoria de Palomo Spain, el diseñador que viste a Chanel en Eurovisión 2022

Artistas de la talla de Rosalía, Madonna, Beyoncé o Harry Styles han confiado en él. Repasamos la exitosa carrera de Alejandro Gómez Palomo, el diseñador de 'Maestros de la Costura' que hará brillar a Chanel Terrero sobre el escenario.

La moda de Palomo Spain viajará este fin de semana desde Posadas (Córdoba) hasta Turín gracias a Chanel. Nuestra representante en Eurovisión 2022 se subirá al escenario este sábado 14 de mayo con un diseño que es una auténtica obra de arte: con 50.000 cristales de Swarovski cosidos a mano, su look está inspirado en las luces de la Feria de Sevilla y pretende que "España sea reconocible a primera vista" cuando la cantante defienda su 'SloMo' ante la audiencia europea.

Pero, ¿quién es Alejandro Gómez Palomo y por qué otras divas musicales como Rosalía, Madonna, Beyoncé, Miley Cyrus o Rita Ora han confiado en su firma? Esto es lo que debes saber de él.

El diseñador español que todas las cantantes quieren

Nacido en el municipio cordobés de Posadas en 1992, Alejandro mostró un gran talento para la moda desde pequeño. Especializado en el armario masculino, su estilo, disruptivo y colorista, desafía los estereotipos de género a base de volantes, brocados, estampados y otros elementos propios del folklore andaluz que reinterpreta desde su taller, un antiguo cortijo reformado en el pueblo que le vio crecer.

La firma Palomo Spain despegó en 2016 y, desde entonces, no ha dejado de sorprender al público y a la crítica especializada. Solo un año después de fundar la enseña, presentó su colección en Nueva York y vio cómo sus búsquedas se multiplicaban después de que Miley Cyrus eligiera uno de sus diseños para el videoclip de 'Malibú'. Poco después, Beyoncé eligió uno de sus looks para presentar a sus mellizos en Instagram con una pose propia de diosa en el Olimpo.

Y no serían las únicas cantantes a las que fascinara: Rosalía le encargó un dos piezas personalizado para su vídeo de 'A palé', Rita Ora llevó a la alfombra roja de los MTV EMAs uno de los diseños más comentados: un albornoz, toalla en el pelo incluida, de la línea 'Hotel Palomo'; y Madonna lució uno de sus estilismos en su colaboración con Maluma, 'Medellín'. También están en su lista de clientes artistas como Harry Styles, Rossy de Palma y, ahora, se suma la cantante Chanel Terrero.

De la Semana de la Moda de París a 'Maestros de la Costura'

Como diseñador, Alejandro Gómez Palomo puede presumir de haber sido finalista al prestigioso premio LVMH Prize en 2017 y semifinalista en 2022. Además, ha desfilado en Nueva York, en Madrid y en París, donde abrió el calendario de desfiles de la Semana de la Moda en 2018.

Poco después, Televisión Española le fichó como juez de 'Maestros de la costura', el primer 'talent' de moda de la cadena pública. Junto a María Escoté y Lorenzo Caprile forman un aclamado tándem que lleva ya cinco temporadas al frente del programa.

Pese a esta fructífera trayectoria, la marca nunca ha perdido la esencia familiar con la que empezó; ni siquiera en esta carrera hacia Eurovisión. "¡Hasta mi madre y mi tía han cosido cristales!", apuntaba el modisto después de asegurar que el traje de Chanel ha precisado "miles de horas de trabajo".

El look de Chanel Terrero para Eurovisión 2022, al detalle

En las últimas semanas la unión de Palomo y Chanel no ha dejado de llenar titulares. No es de extrañar teniendo en cuenta la magnitud de evento, la entrega del público al saber que la candidatura española está entre las favoritas del certamen y, por supuesto, el nivel del diseño: "He creado un mono de licra y tul hecho sobre su cuerpo con unas aberturas muy sexis en las piernas, como si fuera un body que lleva zajones (...) el cuello va a juego, realizado como si fuera un choker", explicaba el propio Alejandro a RTVE.

Por su parte, nuestra representante ha afirmado que está "muy contenta" con el resultado y que trabajar con Palomo Spain y todo su equipo "ha sido increíble". "Es muy cómodo y me siento súper bien. Es como si fuera una segunda piel pero con ese toque 'shiny'", asegura. Su puesta en escena se completará con un maquillaje y peluquería a la altura, obra del estilista Rubén Mármol, que también se ha encargado de la faceta 'beauty' de Chanel en el resto de apariciones en el marco de Eurovisión 2022.

Ahora sí, empieza la cuenta atrás: ¡estamos listos para el 'Chanelazo'!