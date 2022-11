El oro reciclado se corona como el rey indiscutible del joyero

Lo acaba de demostrar Prada con el lanzamiento de su primera colección de joyería totalmente sostenible. Aunque hay muchas más firmas a las que tampoco conviene perderles la pista.

ALVARO FERNÁNDEZ-ESPINA

Sostenibilidad y lujo. Dos conceptos que hace tiempo que han empezado a estrechar lazos para crear entre sí una serie de sinergias cada vez más prometedoras. Porque aunque parece que todavía se tacha a la industria de la moda como una de las más contaminantes del planeta, son muchas firmas las que trabajan activamente por contradecirlo o, al menos, actuar para dirigir el discurso en la dirección opuesta. Entre las acciones o corrientes más comentadas en los últimos meses destacan iniciativas como la búsqueda de tintes naturales que reduzcan la contaminación y a las que han aportado su granito de arena desde Levi’s hasta Ecoalf o H&M.

También la concienciación ha calado entre los consumidores, ya que la rueda no se puede hacer girar si únicamente uno de los implicados (en este caso los productores) tienen que tirar solos. De ahí que el interés y la demanda de aplicaciones que analizan y valoran la sostenibilidad de las firmas haya experimentado una subida considerable, desde Good on you o Buycott, por ejemplo.

Pero no solo de ropa vive el repertorio ético y sostenible, y qué mejor forma de combinar algunas de las entregas más recientes como las fabulosas creaciones de la colaboración de Stella McCartney con Mytheresa para las celebraciones festivas que ya están a la vuelta de la esquina que con joyas realizadas también con materiales reciclados.

Y es que, pensadas y creadas para pasar de mano en mano heredadas generación tras generación, las joyas ejemplifican a la perfección esa aspiración sostenible, y más concretamente, el oro. El elemento más hermoso del mundo, un regalo de la madre naturaleza a la humanidad que nunca pierde valor sin todo lo contrario y por lo que siempre buscamos asegurarnos de que nuestros descendientes tengan el mismo acceso a él que tenemos hoy. Por lo tanto, es primordial que preservemos cada onza de oro que ya hemos acumulado. Cuando se trata de invertir en joyas de oro, la opción más sensata y sostenible es el oro reciclado. Y es que no solo evita más agresiones a la naturaleza, sino que también es tan valioso como el oro recién extraído. Como afirman desde la firma Anonymous: “Hay una gran cantidad de oro disponible para usar a partir de joyas preexistentes, ya sean antiguas o contemporáneas. Al trabajar con oro reciclado, estamos eligiendo un enfoque consciente para el diseño de joyería fina”.

Siguiendo esta deslumbrante estela, ha sido Prada la última firma en unirse a esta iniciativa con el lanzamiento de la colección Eternal Gold y que encapsula todos los valores que representa además de aportar un extra de conciencia ética. Se trata de la primera colección de joyería fina verdaderamente sostenible de una marca de lujo mundial que utiliza oro reciclado 100% certificado.

La colección debut se basa en la herencia del estilo de Prada y su léxico de moda atemporal, para crear piezas eternas que rompen con todos los convencionalismos. El núcleo de la colección es el triángulo, una silueta poderosa y una forma universal que se ha convertido en sinónimo de la marca. Como acompañantes con las que dar a conocerla se ha elegido a tres mujeres que representan el empoderamiento actual: la actriz Maya Hawke, la poeta Amanda Gorman y la cantante Somi Jeon.

Cada paso en la cadena de producción del oro y los diamantes de Prada es verificable y trazable. Para esto se ha asociado exclusivamente con proveedores de metales y piedras preciosas que cumplen con los más altos estándares de la industria en materia de derechos humanos, seguridad laboral, impacto ambiental y ética empresarial. La reducción de la extracción de oro nuevo beneficia tanto al medio ambiente como a los derechos humanos. Y por si esto no fuera suficiente, en un paso innovador para la joyería fina, los registros de esta verificación se han registrado en la plataforma Aura Consortium Blockchain, permitiendo a los compradores poder verificarlo.

Otra mujer que siente una imbatible convicción por transmitir con sus piezas un fuerte compromiso, no solo con la belleza sino con la sostenibilidad, es Annoushka Ducas, la diseñadora inglesa creadora de la firma que lleva su nombre de pila desde 2009 y a la que se han rendido desde Gwyneth Paltrow, Kate Hudson, Jennifer Lopez o Rihanna. Como ella misma explica: “Hace 11 años, decidimos evitar el chapado en oro para que todos nuestros productos fueran completamente reciclables. Después de todo, el 90 % del oro reciclado está hecho de joyas de oro existentes. Alentamos a todos los diseñadores de joyas a usar oro real, incluido el oro reciclado, siempre que sea posible, para que pueda atesorarse y transmitirse a las generaciones futuras”.

Como muestra de ese compromiso y para que también ejerza como símbolo de la firma, su primera colección 100% reciclada fue la línea Love and Commitment, de anillos de pedida. “Las piezas se centran en la idea del amor perdurable: acertadamente, están diseñadas para usarse para siempre, junto con sus piezas de joyería existentes”, asegura. Garden Party, Mythology o Crown son algunas de las líneas con las que derrocha imaginación y que ponen de manifiesto que el oro reciclado ofrece las mismas posibilidades que cualquier otro material precioso.

“Creemos que las joyas deben durar para siempre”, añade Ducas. Su mantra se refleja en la atemporalidad de sus diseños y la integridad de los materiales. “Queremos ser lo mejor que podamos para el planeta y su gente, especialmente porque estamos muy inspirados por la naturaleza. En consecuencia, creemos en comprar menos y mejor, y alentamos a nuestros clientes a usar, apreciar y transmitir nuestras joyas de oro macizo.Debemos preservar y restaurar la Tierra, por lo que nos dedicamos a obtener materiales extraídos previamente. Para nosotros, parece una obviedad reciclar el oro que ya está en circulación: tiene el mismo valor que el oro recién extraído y no tiene un impacto ambiental negativo”, termina.

Para luchar y sacudirse los convencionalismos que un sector como el de la joyería todavía acarrea, surgió la firma francesa Loyal.E. Su compromiso, como ellos mismos explican, se dirige a un nuevo lujo, visto desde varias facetas, sobre todo en la autenticidad y la responsabilidad. “Nuestras prácticas se basan en una alianza innegociable de elegancia y ética”, afirman.

Utilizan exclusivamente oro reciclado certificado de 18 quilates y la mejor calidad de diamantes cultivados en laboratorio. Al elegir estos materiales, se oponen a las condiciones de trabajo y al impacto ambiental de la minería de oro y diamantes, que genera 2 toneladas de residuos por cada gramo de oro extraído. “La buena noticia es que el oro es un metal precioso que es infinitamente reciclable. El reciclaje de oro es una forma ética y respetuosa con el medio ambiente de dar nueva vida a este metal precioso y finito, cuentan.

Tampoco una de nuestras joyeras patrias más destacadas y reconocidas a nivel internacional, Monica Vinader, se queda atrás en este discurso. Con más de dos décadas de trayectoria y afincada en el Reino Unido, donde ha cimentado una reputación tan sólida como los metales preciosos con los que diseña sus joyas, la ética y la sostenibilidad figuran como dos de sus pilares esenciales, así como que el lujo sea positivo y respetuoso.

En febrero de 2021, dieron un paso más y pasaron a usar solo oro reciclado además de plata reciclada para su oro vermeil. Esto supuso que en 2021 evitaran 2.275.623 kg de emisiones de gas de efecto invernadero al usar metales reciclados en lugar de extraerlos. Este es el primer paso dentro de un círculo que se mueve en dirección a un nuevo modelo y donde figuran 5 años de garantía y servicio de reparación de por vida para que los clientes amplíen la vida de sus piezas; su propio programa de reciclaje de joyas, que anima a los clientes a reciclar cualquier pieza, independientemente de la marca, y que termina con una política anti-vertederos donde todos sus productos descontinuados se venden a precios justos en lugar de acabar en un vertedero.