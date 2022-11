Olivia Palermo nos confirma que las botas altas se llevan con minifalda y que el naranja sienta fenomenal en otoño

La neoyorquina ha vuelto a darnos una lección de estilo con un look lleno de tendencias y con prendas que sientan de maravilla.

Tamara Conde

No hay look de Olivia Palermo que nos defraude. Arriesgar y ganar ya es más que habitual en los estilismos de la 'it girl' que está siempre al tanto de las últimas tendencias y sabe cómo conquistarnos. Recrear los looks que la neoyorquina lleva no siempre es fácil, pues hay ocasiones en las que luce trajes y vestidos de lo más exclusivos. Sin embargo, también son muchas las veces que Olivia Palermo nos inspira con looks cotidianos, que podemos "copiar" con prendas que tenemos en el armario o que podemos encontrar fácilmente en nuestras tiendas favoritas.

Ha sido el caso del último look que la modelo ha elegido para pasear por las calles de la Gran Manzana en pleno otoño. Cómo no podía ser menos, Olivia Palermo ha tenido en cuenta las tendencias del momento para crear un look que nos ha encantado. El color naranja de su abrigo de paño y las botas altísimas han sido las dos piezas clave para conseguir que no queramos apartar la mirada ni un segundo.

Para las amantes del estilo 'preppy', que ya ficharon el último estilismo de Blanca Suárez, este look es pura inspiración si lo que buscas es un look lleno de color y acorde a lo que últimamente podemos ver en el 'street style'.

Si hablamos de calzado, ya sabemos de sobra que las botas altas le están haciendo la competencia a las botas 'cowboy' esta temporada. Las expertas de moda y las 'celebrities' ya se han hecho con unas para completar todos sus looks y, las más atrevidas, prefieren lucirlas con minifaldas y vestidos. Y así lo ha hecho Olivia Palermo, que ha optado por una falda estampada. La ha combinado con una camiseta básica blanca y un cárdigan en color rojo que apenas podemos ver por el precioso abrigo naranja que se ha puesto encima.

- El conjunto de Sandro con el que Olivia Palermo nos confirma que este otoño se lleva el azul

- 4 looks con los que Olivia Palermo se ha ganado Madrid y la taberna de Chueca que le ha conquistado a ella en su reciente visita

No han hecho falta accesorios muy llamativos para darle un toque especial al look, pues solo con el color del abrigo y las atrevidas botas, ha conseguido que su look se estilice al momento. Un bolso de mano sencillo, con un collar dorado estilo cadena y un moño alto han sido las opciones de Olivia Palermo para completar su estilismo y conseguir un resultado que nos servirá de inspiración este otoño.