A lo largo de los últimos meses hemos visto cómo los estampados se han ido introduciendo en nuestro armario, ya que los colores lisos han dado paso a otros estilismos más ornamentales, en los que no faltan las manchas, las rayas o los lunares. Si bien hemos sido conscientes de que el 'animal print' ha llegado para quedarse al comienzo de este otoño, gracias a firmas que lo han introducido en buena parte de sus colecciones, en ocasiones anteriores también hemos visto cómo algunas 'celebrities' ya venían calentando motores desde el pasado invierno.

Se nos ocurre, por ejemplo, la exquisita combinación elegida por Tamara Falcó en su visita a Estados Unidos, el pasado mes de febrero. La marquesa de Griñón asistió al desfile de Carolina Herrera, dentro de la Semana de la Moda de Nueva York, con un estilismo muy particular. A pesar de que no demostró ser nada nuevo (lo hemos visto prácticamente todo en series como 'Sexo en Nueva York' o 'Emily In Paris'), sí que aportó el truco definitivo para combinar estampados.

En este caso, utilizó un jersey con rayas felinas y una vaporosa y plisada con lunares blancos, todo ello perteneciente a la firma creada por la diseñadora venezolana. Así, puso en evidencia que la mejor forma de ofrecer una diversidad de estampados en un mismo 'look' era escoger dos prendas con los mismos colores, en este caso el blanco y el negro, y, a su vez, con motivos totalmente diferentes.

Ahora, su amiga y compañera en 'El Hormiguero' Nuria Roca ha tomado nota de aquellos apuntes y ha ofrecido una versión muy personal de esta combinación, esta vez con camisa y pantalón. En un día tan especial como era el cumpleaños de su esposo, Juan de Val, la periodista nos ha dejado uno de sus estilismos más acertados (aunque reconocemos que no nos podemos quedar con uno solo), firmado por Thais Amich.

En primer lugar, ha llevado una camisa con cierto toque 'oversize' de colores naranjas y negro hecha en España, con llamativas hombreras y botones blancos en la parte delantera. Se trata del modelo Abril Orange Cheetah y está disponible en la página web de la merca en dos tallas (XS/S y M/L) por 79 euros. A continuación, ha elegido un estampado totalmente distinto, pero manteniendo las tonalidades de la parte superior para crear un look homogéneo, aunque variando sutilmente los colores.

Este pantalón, el modelo Deo Garney Zebra, es de tipo 'palazzo' y presenta volumen en el bajo. Al contrario que las manchas de la camisa, en el 'animal print' por excelencia, esta prenda tiene un estampado de rayas felinas y ofrecen una sensación de comodidad. Su precio es de 89 euros y también está disponible en las tallas XS/S y M/L. A pesar de que siguiendo el truco de Tamara Falcó ya hubiese conseguido el efecto deseado, la presentadora de 'La Roca' ha optado por lucir un cinturón de color marrón (dentro de la misma gama cromática que las prendas de Thais Amich), para entallar la cintura y crear ese efecto corte entre la camisa y el pantalón.