La chaqueta roja de Nuria Roca es de cuero vegano y sienta de fábula

La presentadora ha aparecido en televisión con una cazadora de Desigual ultrafavorecedora.

Julia García

La noche del jueves ha pasado a ser un día perfecto para ir de shopping sin necesidad de movernos del sofá. En realidad cualquier momento puede ser bueno para hacerlo pero es justo en ese momento cuando hay un programa de televisión que nos brinda la oportunidad de fichar determinadas propuestas que siempre resultan ser interesantes. Nos referimos a El hormiguero, el show en el que siempre aparece alguna tendencia en la que inspirarnos.

En las últimas horas, dos de sus colaboradoras habituales nos han dado una buena muestra de esto que comentamos al proponernos dos chaquetas perfectas para el entretiempo pero completamente opuestas. Por un lado, hemos incluido en nuestra particular wishlist la blazer blanca de Tamara Falcó porque sabemos que es uno de esos básicos que siempre te da juego en el armario y, por el otro, nos hemos enamorado fuertemente de la cazadora de intenso color rojo con la que ha aparecido Nuria Roca.

Esta vez la presentadora no ha apostado por un look multicolor como los que acostumbra sino que ha preferido centrar toda la atención en el color rojo de la chaqueta luciéndola sobre discretas prendas negras –un suéter y un pantalón– para que no le restaran un ápice de protagonismo. Y lo ha conseguido, porque la prenda que lleva el sello de Desigual pasó a ser la más deseada desde el minuto 1 en el que apareció en pantalla.

No nos extraña teniendo en cuenta que su pasional tono es uno de los que siempre consigue generar un efecto buena cara en quien lo viste y que el corte, –entallado, hasta la cintura, con cremallera y bolsillos delanteros– logra que siente como un guante. El hecho, además, de estar confeccionada en cuero vegano de acabado brillante la hace aún más atractiva por los 129,95 euros que cuesta.

Una manera diferente de versionar un clásico de cualquier armario como es la cazadora de cuero, al que siempre se le puede sacar un partido enorme durante la primavera. En este caso, Nuria Roca ha optado por llevarlo de la manera más sencilla pero promete ser una fiel compañera de vaqueros, vestidos o cualquier combinación que se te presente durante el entretiempo.