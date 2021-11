En su última cita en 'El Hormiguero', Nuria Roca nos demostró que sigue siendo la 'jefaza' de las camisas blancas al saber encontrar el complemento perfecto.

Cecilia Franco

Nuria Roca no deja de regalarnos sonrisas, alegría, felicidad y 'lookazos' de escándalo, como sus looks de los 70 más psicodélicos, que no pasan desapercibidos. Todo lo que ella lleva se convierte en lo más deseado y no hay más que ver los comentarios de sus post para descubrir que los looks de cada jueves en 'El Hormiguero' provocan auténtica sensación. Tanto que la colaboradora se adelanta a los acontecimientos y deja por escrito que la camisa blanca de ensueño es de Uterqüe y combina a la perfección con este cinturón 'boho chic'.

Todas y cada una de sus apariciones en el programa de 'El Hormiguero' son dignas de ser contadas. Y es que la presentadora y actriz desde que optó por cada día mostrar en sus ya conocidas 'foto espejo' cada uno de los looks elegidos, la verdad es que estamos deseando que nos siga sorprendiendo en cada cita semanal frente al televisor.

La reina del color que hace unos días nos conquistaba con la blazer bicolor llena de alegría y positividad, ahora vuelve a los clásicos. Y decimos clásicos porque además de ser la reina del color, hemos de recordar que también fue coronada como la 'jefaza' de la camisa blanca. ¿Lo recuerdas? Pues bien, después de todo podemos comprender cómo llego a lo más alto con una prenda tan de fondo de armario como la camisa blanca. Y es que además de encontrar el diseño más bonito que hayamos visto jamás, ha dado con la combinación idónea.

Hablamos de la camisa blanca que pertenece a la firma Uterqüe. Un diseño de cuello 'bobo', mangas abullonadas y el detalle del botón dorado central, que en estos momentos no está disponible en tienda online. Para elevar este diseño, aún más si cabe, ha optado por unos jeans de Levi's y la joya de la corona, el cinturón marrón de Michonet.

Todos los looks de Nuria Roca (con camisa blanca y pantalón negro) para presentar 'El Hormiguero' Ver 12 fotos

Te sonará de algo esta firma española y es que se trata de la marca que lució ayer la reina Letizia con el vestido de estampado étnico. Pues bien, el cinturón en cuestión con detalles turquesa, que ha lucido Nuria Roca, nos encanta porque aporta ese detalle 'boho chic' ideal en un look de básicos. Pongas lo que te pongas con la camisa de Uterqüe o diseños similares, acertarás y con el cinturón de Michonet (69 €) elevarás cualquier propuesta 'fashion'. Este complemento ha causado tanta sensación que, en estos momentos, se encuentra fuera de stock. Pero puedes esperar a que esté de nuevo disponible y así recrear 'lookazos' a lo Nuria Roca.