Nuria Roca apuesta por el 'color block' para crear el look más llamativo de la temporada

La presentadora ha elegido el verde y el fucsia, dos de los colores tendencia de este otoño, para crear un estilismo con el que no pasarás desapercibida.

Tamara Conde

Los jueves por la noche se convierten en el momento de la semana por excelencia en el que Nuria Roca nos da una lección de estilo. El plató de El Hormiguero, programa del que es colaboradora, se convierte en el escenario perfecto en el cuál la presentadora luce sus mejores looks y nos adelanta cuáles van a ser las tendencias que vamos a querer incorporar en nuestros armarios.

Sin embargo, el estilo y personalidad tan marcado de la valenciana no solo se refleja en esta ocasión, sino que sus redes sociales y su nuevo programa, 'La Roca', son otros de los escaparates gracias a los cuáles Nuria Roca nos sirve de completa inspiración. Y el último look con el que nos ha sorprendido ha estado marcado por la combinación de dos colores que no pueden ser más tendencia.

Jamás hubiésemos pensado que la combinación de estos dos colores sentaría tan bien y es que, si buscas un look que te aporte brillo y luz al rostro, tienes que tomar nota de esta técnica tan efectiva. Se trata del llamado 'color block', una tendencia que consiste en dejar atrás los estampados y apostar por prendas lisas, ya sean del mismo color o, como ha hecho Nuria Roca, mezclando colores completamente diferentes.

La clave es romper con las normas clásicas de la moda y arriesgar por tonalidades opuestas del círculo cromático. Y eso mismo ha hecho Nuria Roca que, a pesar de estar acostumbradas a verla con prendas de tejidos y estampados muy llamativos, ha logrado darle su propio estilo a este look tan simple y original al mismo tiempo.

Y aunque desconocemos la procedencia exacta de las prendas que ha lucido Nuria Roca, al tratarse de colores que son máxima tendencia actualmente, no ha sido difícil encontrar opciones muy similares para poder recrear este look tan atrevido.

En cuanto a la camisa, hemos fichado esta de Zara que no tiene las mismas mangas globo que las de la blusa de la presentadora, pero su tejido satinado y su corte ancho, hacen de esta camisa un fondo de armario estupendo para este otoño. Su precio es de 19,95 euros.

En cuánto la pantalón, ya sabemos de sobra que el color 'barbie' sigue presente, a pesar de que tuvo su auge a finales de verano. La tendencia 'barbiecore' sigue siendo una de los más exitosas de este año y este pantalón de Bershka es perfecto para sumarse a ella. Su corte ancho y su diseño de estilo traje estilizarán tu figura la máximo. Tiene un precio de 25,99 euros.