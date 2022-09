Nieves Álvarez triunfa con un 'total look' blanco que vamos a querer copiar para un día de oficina

Un traje de lo más elegante que ha combinado junto con accesorios del mismo color y que pertenece a su nueva colección cápsula con The Extreme Collection.

La semana de la moda de Madrid ya ha comenzado y son muchas las 'celebrities' que ya tienen la agenda llena. Es el caso de Nieves Álvarez que no solo ha estrenado un cambio de look con nuevo color de pelo, sino que ha empezado pisando fuerte presentando una nueva colección cápsula con la firma The Extreme Collection que rinde homenaje a sus casi tres décadas en el mundo de la moda. La modelo ha elegido un 'total look' blanco para esta ocasión tan especial. Formado por una 'blazer' y pantalón de traje, junto con un chaleco y accesorios del mismo color. Un estilismo perfecto para la 'rentrée' y que, evidentemente, pertenecen a esta novedosa colección (que te va a enamorar).

Nieves Álvarez ha querido estrenar esta colección por todo lo alto, por lo que, además del precioso traje, ha elegido unos zapatos y un bolso a juego que nos ha parecido la mejor opción. Tanto la 'blazer' como el pantalón tienen unos botones en dorado, por lo que la presentadora ha optado por completar su maravilloso look con joyas del mismo color. Pendientes, pulseras, anillos y collares, Nieves Álvarez ha querido apostar por todo (y ha ganado).

Y en cuánto al 'beauty look', una coleta alta y unos labios en rosa ha sido la elección de la modelo (además de un atrevido 'eyeliner' con el que ha resaltado más aún su mirada).

Esta colección de edición limitada está compuesta por cuatro trajes 'crepe' además de tres 'blazers' (algunas con un estilo militar muy original) y tres chaquetas de punto. Todo esto confeccionado en España y siguiendo conceptos de sastrería tradicional (mezclándolos con los más vanguardistas e innovadores) dónde se refleja el talento 'made in Spain'. Bordados a mano, patrones maravillosos y tejidos de alta calidad que solo pueden permitirse algunas firmas.

Es por eso que se trata de una colección tan exclusiva que, además de reinventar las prendas más emblemáticas de la firma, ha logrado reflejar a la perfección los años de experiencia de Nieves en las pasarelas más importantes del mundo.