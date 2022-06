¿Vestido o mono? ¡Los dos! Nieves Álvarez sorprende con el look de invitada más original

La modelo sorprende con esta propuesta que desafía a la climatología, ya que vale tanto para verano como para invierno, y es lo más original que hemos visto en mucho tiempo.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Después de un par de años en los que la temporada de bodas, bautizos y comuniones se ha visto reducida a su mínima expresión, este año han vuelto con más fuerza que nunca, por lo que es más que probable que tengas más de un evento en tu agenda y ningún modelito que ponerte en ellos. La parte buena de todo esto es que estás abierta a inspirarte con los looks de nuestras famosas favoritas y copiarles los que más te gusten. ¿Nuestra propuesta fetiche? El lookazo que ha llevado Nieves Álvarez en su viaje a Londres que no solo es la opción más original que hemos visto últimamente, sino que además es perfecta para usar en cualquier ciudad y época del año.

Su secreto es que combina un vestido de escote barco con una abertura kilométrica en la pierna con un mono transparente cubierto de pedrería, por lo que el resultado no solo es espectacular, sino que también es ideal para evitar tener que llevar algo de abrigo por si refresca por la noche.

Se trata de un vestido sin mangas, con escote barco y abertura en la pierna en tono fucsia de Stephane Rolland, bajo el que se ha enfundado un mono transparente de Jean-Louis Sabaji que le cubre desde el cuello a los pies (manos incluidas) y que tiene un sinfín de cristales del mismo tono que el vestido incrustados, por lo que el resultado es totalmente hipnótico.

Otra de las ventajas que tiene este look es que no te obliga a elegir entre una de las dos opciones clásicas cuando estás buscando tu outfit de invitada perfecto. ¿Que te cuesta decidir entre vestido o mono? Pues con esta opción podrás llevar los dos a la vez y ser la más original de la boda.

No es la primera vez que vemos brillar a la modelo, y aunque estamos más que acostumbradas a verla entre las mejor vestidas de cualquier evento al que acude, en el pasado Festival de cine de Cannes no solo nos enamoró a nosotras, sino a toda la prensa internacional y a los entendidos de moda presentes en el evento. Y no nos extraña en absoluto, ya que acudió enfundada en un impresionante vestido cristalizado de alta costura de la colección primavera verano 2022 de Elie Saab, que combinó a la perfección con unos pendientes y una gargantilla de diamantes.