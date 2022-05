El mono de Jennifer Aniston perfecto para una graduación

Gracias a la actriz de Friends hemos dado con la mejor opción para acudir a un evento como este.

Julia García

¿Qué me pongo para ir a una graduación? Es muy probable que nunca te hayas hecho esta pregunta si no te has visto en la tesitura de tener que acudir a un acto así pero, desde el mismo momento en el que sabes que tienes que hacerlo, la cuestión rondará por tu cabeza hasta dar con la solución más idónea. Afortunadamente esta es más sencilla de alcanzar de lo que a priori pueda parecer.

Lo primero que hay que pensar es que se trata de un evento académico y, por tanto, formal, lo que implica que lo más acertado es apostar por la sobriedad. Pero, ojo, esto no significa en absoluto que haya que caer en el aburrimiento, simplemente basta con primar alternativas serias que se alejen de lo festivo aunque traten de incluir pequeños detalles como forma de diferenciación. Por ejemplo, un traje es una genial opción en alguna tonalidad vibrante como lo puede ser un vestido de líneas sencillas o, por qué no, un cómodo mono. Si esta última opción es la que más te seduce de primeras, espera a ver el último look que ha lucido Jennifer Aniston porque va a terminar por convencerte.

La actriz acudió al último programa de televisión de Ellen Degeneres después de más de dos décadas en antena y en él dio rienda suelta una vez más a su sentido del humor al atreverse a bromear sobre lo que hizo para superar el final de Friends: "Me divorcié y fui a terapia. ¡Oh! Y luego hice una película llamada The Break-Up. Solo estaba ‘en plan, ‘¿Sabéis qué, chicos? Hagamos de este un capítulo completamente nuevo. Terminemos todo y empecemos de nuevo’", respondió la estrella de Hollywood al ser preguntada por la presentadora durante el show.

Pero más allá de lo que la eterna Rachel Green contó en el plató, su intervención nos dejó un estilismo que, como decíamos, es realmente inspirador para quienes busquen look para ir a una graduación ya sea en calidad de homenajeada o de público.

Los motivos por los que el mono de Jennifer Aniston es perfecto para este contexto son varios: el color negro que ofrece 100% elegancia al tiempo que asegura la versatilidad con cualquier accesorio que quieras añadirle; el corte, ajustado en la parte superior y amplio en la pernera para ofrecer un mayor confort al tiempo que estiliza la figura; y los detalles cut out que incorpora en la zona de la cintura para sumarse a la tendencia más atrevida del momento.

Está claro que tomar como referencia a la protagonista de Friends siempre es garantía de éxito.