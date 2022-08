La falda tendencia de la próxima temporada es mini y de tablas (y así se lleva según pasarelas y expertas)

Nos adelantamos a la 'rentrée' para presentarte el manual de uso de la minifalda de tablas, una prenda que va a pisar muy fuerte en el otoño-invierno 2022 y que Zara, Mango y compañía ya han incluido en sus nuevas colecciones.

SILVIA VÁZQUEZ

El regreso de la estética de los 90 y los 2000 ha traído de vuelta al panorama 'fashion' una prenda que durante los últimos años había estado relegada a un segundo plano. Nos referimos, por supuesto, a la minifalda, que vuelve más corta que nunca y que ya cuenta con el visto bueno de las firmas de lujo, tanto que se ha posicionado como una de las piezas clave del 2022.

Pero, si afinamos el tiro todavía más, comprobaremos que entre todos los tipos de faldas mini hay uno que se repite constantemente en el 'street style' porque ya se ha colado en el vestidor de muchas de las mujeres que más saben de moda. Hablamos de la minifalda de tablas -sí, como la que llevabas en el uniforme del colegio-, un modelo que promete acaparar los escaparates de nuestras tiendas favoritas en esta 'vuelta al cole' y que ya podemos encontrar en las colecciones que adelantan las tendencias del otoño de Zara, Mango, Asos, Stradivarius...

Cómo combinar la minifalda de tablas

Según dictan las pasarelas y las 'insiders', esta temporada hay dos opciones a la hora de lucir la minifalda de tablas: al estilo 'college' o de forma 'grunge'.

La primera fórmula es sin duda la favorita de las 'celebrities' y la gran responsable de su éxito es Prada, que ha hecho de esta prenda el hilo conductor de sus últimos desfiles. Aunque la casa italiana ha prestado especial atención a los diseños de tiro bajo para reforzar su espíritu dosmilero, en las marcas 'low cost' encontramos también opciones de talle medio o alto (más fáciles de incorporar a tu día a día).

El aire de colegiala se refuerza gracias a los calcetines altos, los chalecos de rombos, los mocasines e, incluso, las corbatas (un accesorio a tener en tu radar esta temporada) con los que las 'insiders' se han animado a combinarlas. Pero, si no quieres que parezca que te has escapado de la película 'Clueless', la mejor forma de añadirlas a tus looks es dándoles un aspecto más adulto con otras piezas de tu armario, como unas botas altas, un bolso 'baguette' y un jersey o sudadera 'oversize'.

Por otro lado, el manual de uso de las minifaldas de tablas nos ofrece una versión alternativa a la clásica de los pasillos del instituto; una propuesta más rockera en la que las cadenas, las botas moteras y las chupas de cuero son sus mejores aliadas. ¡Nos encanta!