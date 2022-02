Este San Valentín sorprende con una velada romántica y el vestido midi más espectacular que desborda amor por los cinco sentidos.

Cecilia Franco

Desde que nuestro calendario ha dado la señal de inicio al mes de febrero, el mundo se ha llenado de corazones y mucho 'love'. El mes dedicado al amor no ha hecho más que empezar, nuestras ideas para sorprender están a flor de piel y, por supuesto, nuestras ganas de celebrar el amor en todos los sentidos está más viva que nunca. El 14 de febrero, San Valentín, es la excusa perfecta para celebrar el amor y para disfrutar de tus seres queridos. Por ello, Mery Turiel nos propone una idea de vestido con el que sorprender en tu velada romántica.

Este San Valentín va a ser diferente. Puede que seas una persona que nunca jamás te hayan gustado estas fechas, pero ahora más que nunca la vida nos ha enseñado a que cualquier excusa es buena para celebrar, para juntarnos con nuestros seres queridos o, incluso, para sorprender. Pero también es la fecha ideal para demostrar al amor de tu vida lo mucho que lo quieres, a pesar de que haya que hacerlo todos los días, con ideas o planes inesperados.

Estarás pensando en cientos de ideas originales para regalar, pero ya te avisamos que el mejor regalo para festejar este día es regalar tiempo. Reservar una cita en un restaurante con su comida favorita, hablar, reír, recordar vuestras primeras citas y disfrutar de vuestras miradas cómplices. ¿Te ha gustado el plan?

Si la respuesta es afirmativa, ahora solo queda tomar nota del look que, como era de esperar, nos ha facilitado Mery Turiel. La 'influencer' experta en looks de fiesta, ahora nos propone la versión San Valentín más romántica y sexy combinada con unos clásicos stilettos en el mismo rojo intenso. El vestido en cuestión con el que dejarás sin respiración, pertenece a la firma House of CB y se trata de un diseño midi en tono rojo pasión, destacado por el detalle drapeado que sienta de maravilla y el escote asimétrico 'cut out' que te enamorará.

Olvídate de los regalos y opta por los recuerdos, los planes juntos y disfruta de vuestra complicidad y amor en el día de San Valentín con un 'lookazo' sin igual con el que, estamos seguras, desbordarás amor incondicional.