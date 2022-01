La 'influencer' madrileña Mery Turiel finaliza las fechas navideñas con un conjunto ideal para todas aquellas invitadas que tengan un evento próximo.

Cecilia Franco

Muy a nuestro pesar, toca despedir estas fechas navideñas. Han sido un tanto atípicas por la situación, pero la ilusión y la magia de la Navidad ha estado ahí. En todo este periodo de tiempo, hemos podido disfrutar de la familia, pero también estrenado gran cantidad de looks fruto de inspiración, en parte, en Instagram. Nuestras 'influencers' favoritas se han esforzado por darnos gran cantidad de ideas de fiesta que han sido todo un descubrimiento. Pero, además, hemos captado en nuestras tiendas 'low cost' conjuntos y vestidos que parecen de lujo, como el tesoro de Asos que nos descubre Mery Turiel para despedir estas fechas.

La 'influencer' ha sido una de las protagonistas de la temporada. Mery no solo se ha encargado de adelantarnos verdaderos vestidos virales, sino que también ha sabido hacernos ver que un look de fiesta no tiene por qué ser incómodo. Nos fascinó la idea de las lentejuelas en unos leggings, pero hemos de reconocer que más nos encantó su forma de transmitir las tendencias a través de opciones de fiesta.

Y es que aunque a lo largo de este último mes las lentejuelas hayan sido protagonistas, ahora quiere cerrar este capitulo navideño con un dos piezas que ha sido imposible pasar desapercibido. Un conjunto que inicia una nueva etapa y que da pie a la inspiración de todas aquellas invitadas de invierno que tienen previsto algún que otro evento especial.

El look despedida pertenece a la firma Asos, y se trata de un conjunto compuesto por una falda midi y un top con abertura en la espalda que aporta ese toque sensual. El 'total look' destaca por la cantidad de adornos de perlas y cuentas en movimiento, que convierten este conjunto en 'conjuntazo', y que ayudan a dejar atrás todos esos brillos y lentejuelas de colores tan característicos de la época navideña.

Si a lo largo de este invierno tienes alguna boda o evento especial, este conjunto de edición limitada de Asos será un acierto total. Deslumbrarás con el movimiento de sus cuentas y desbordarás un brillo y una magia muy especial. Encuentra en Instagram toda la inspiración que necesitas o aprovecha las rebajas para dar con tu estilo.